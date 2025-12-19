Выросли зарплаты и ВВП. Владимир Путин рассказал о состоянии российской экономики

Однако рост производительности труда глава государства назвал "скромным"

19 декабря 2025, 17:32, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил состояние отечественной экономики в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года.

Со слов российского лидера, в 2025 году ВВП страны вырос на 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%. Он подчеркнул, что государство сохраняет хорошие темпы роста реальных зарплат.

«Реальная заработная плата – то есть за вычетом инфляции – ее рост составит 4,5%», – отметил глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

При этом рост производительности труда в 2025-м президент назвал скромным и заявил, что это соотношение нужно менять:

«У нас рост производительности труда будет скромным, всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», – сказал Владимир Путин.

Глава государства заявил, что Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых и обеспечивать их жильем.