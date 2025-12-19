Выросли зарплаты и ВВП. Владимир Путин рассказал о состоянии российской экономики
Однако рост производительности труда глава государства назвал "скромным"
19 декабря 2025, 17:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин оценил состояние отечественной экономики в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года.
Со слов российского лидера, в 2025 году ВВП страны вырос на 1%, но за трехлетку он достиг уже 9,7%. Он подчеркнул, что государство сохраняет хорошие темпы роста реальных зарплат.
«Реальная заработная плата – то есть за вычетом инфляции – ее рост составит 4,5%», – отметил глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
При этом рост производительности труда в 2025-м президент назвал скромным и заявил, что это соотношение нужно менять:
«У нас рост производительности труда будет скромным, всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», – сказал Владимир Путин.
Глава государства заявил, что Россия будет повышать уровень зарплат молодых ученых и обеспечивать их жильем.
«Самое главное-то что? Надо создавать социальные условия... Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет – все это постепенно будем делать», – добавил он.
18:06:14 19-12-2025
"Со слов российского лидера, в 2025 году ВВП страны вырос на 1%,"------- Арифметическая погрешность.
21:34:02 19-12-2025
Да пусть хоть и на 0,5% - вы и этим подавитесь
04:03:52 20-12-2025
Рост ввп США -2%, Еврозоны - 1,4 %, мир в целом - 2,9%, Россия - 1%. Может все -таки надо вмешаться в политику ЦБ РФ?
09:20:54 20-12-2025
статистика - одно, а жизнь - другое
13:59:48 20-12-2025
Забавно, как может вырасти ВВП, если рост производительности труда всего 1,%?
18:58:52 20-12-2025
Свежо предание...
09:39:49 21-12-2025
Спасибо дедушке! Так бы электорат и думал, что все плохо. А оказалось, все хорошо, и даже лучше...