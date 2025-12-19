НОВОСТИОбщество

Путин назвал прямое регулирование цен на рыбу опасным

Он предложил снижать стоимость за счет транспортных возможностей и развития флота

19 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Владимир Путин прокомментировал вопрос россиян о контроле государства за ценами на рыбу. Президент согласился, что "рыбы на столе граждан России не хватает", но заявил, что прямое вмешательство в ценообразование – не решение проблемы.

«Контролирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», – сказал Путин.

Вместо регулирования президент предложил другой путь:

«Нужно улучшить логистику. Надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны».

По его словам, для этого необходимо развивать транспортные возможности, обсуждать вопросы налогообложения и создавать условия для строительства новых рыболовных судов. Эти меры, по мнению главы государства, должны сделать рыбу более доступной для россиян, не нарушая рыночных механизмов.

Владимир Путин цены Прямая линия Продукты
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:21:54 20-12-2025

"Контролирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», – сказал Путин."========== Для чего ФСБ? Контру на фонари, эти твари саботажные СССР загубили.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:41:29 20-12-2025

страна рыбная, а рыбы нет на столах россиян. Цены на нее конские. Вот какие нужны еще доказательства, что цену на рыбу нужно регулировать?

  -1 Нравится
Ответить
