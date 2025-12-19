Путин назвал прямое регулирование цен на рыбу опасным
Он предложил снижать стоимость за счет транспортных возможностей и развития флота
19 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
Владимир Путин прокомментировал вопрос россиян о контроле государства за ценами на рыбу. Президент согласился, что "рыбы на столе граждан России не хватает", но заявил, что прямое вмешательство в ценообразование – не решение проблемы.
«Контролирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», – сказал Путин.
Вместо регулирования президент предложил другой путь:
«Нужно улучшить логистику. Надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны».
По его словам, для этого необходимо развивать транспортные возможности, обсуждать вопросы налогообложения и создавать условия для строительства новых рыболовных судов. Эти меры, по мнению главы государства, должны сделать рыбу более доступной для россиян, не нарушая рыночных механизмов.
09:21:54 20-12-2025
"Контролирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», – сказал Путин."========== Для чего ФСБ? Контру на фонари, эти твари саботажные СССР загубили.
13:41:29 20-12-2025
страна рыбная, а рыбы нет на столах россиян. Цены на нее конские. Вот какие нужны еще доказательства, что цену на рыбу нужно регулировать?