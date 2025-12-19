"Чего стоять-то на пороге?" Путин прокомментировал видео Зеленского на въезде в Купянск

Президент России назвал украинского лидера талантливым артистом

19 декабря 2025, 17:07, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии

Владимир Путин иронично высказался о видео, которое снял Зеленский у стены на въезде в город Купянск. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента России 19 декабря 2025 года.

Российский лидер сравнил Зеленского с гостем, который нерешительно стоит на пороге дома:

«Ну чего стоять на пороге, заходи в дом, если уж Купянск под их контролем. Девушки-блогерши там какие-то проскочили, слава богу, с ними ничего не случилось», – отметил Путин.

Президент РФ заявил, что не следит за выступлениями Зеленского, но помнит о его профессиональном прошлом:

«Зеленский – артист и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии», – сказал глава государства.

Напомним, об освобождении Купянска вооруженными силами РФ стало известно 20 ноября 2025 года. Это крупнейший населенный пункт к востоку от реки Оскол. Его освобождение в перспективе позволяет объединить фронт с участком в Волчанске.