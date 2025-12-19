"Чего стоять-то на пороге?" Путин прокомментировал видео Зеленского на въезде в Купянск
Президент России назвал украинского лидера талантливым артистом
19 декабря 2025, 17:07, ИА Амител
Владимир Путин иронично высказался о видео, которое снял Зеленский у стены на въезде в город Купянск. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента России 19 декабря 2025 года.
Российский лидер сравнил Зеленского с гостем, который нерешительно стоит на пороге дома:
«Ну чего стоять на пороге, заходи в дом, если уж Купянск под их контролем. Девушки-блогерши там какие-то проскочили, слава богу, с ними ничего не случилось», – отметил Путин.
Президент РФ заявил, что не следит за выступлениями Зеленского, но помнит о его профессиональном прошлом:
«Зеленский – артист и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии», – сказал глава государства.
Напомним, об освобождении Купянска вооруженными силами РФ стало известно 20 ноября 2025 года. Это крупнейший населенный пункт к востоку от реки Оскол. Его освобождение в перспективе позволяет объединить фронт с участком в Волчанске.
17:28:08 19-12-2025
Купянск, это где то под Киевом ?
17:37:28 19-12-2025
Гость (17:28:08 19-12-2025) Купянск, это где то под Киевом ?... ... Банковая улица
На запад нас ведет.
17:38:57 19-12-2025
Гость (17:28:08 19-12-2025) Купянск, это где то под Киевом ?... Нет, под Магаданом. Где тебя уже ждут.
18:18:32 19-12-2025
Гость (17:28:08 19-12-2025) Купянск, это где то под Киевом ?... Какой ты юморной) глядишь и скоро на нарах начнешь сокамерников развлекать. Да не только ртом…
07:31:08 20-12-2025
Гость (18:18:32 19-12-2025) Какой ты юморной) глядишь и скоро на нарах начнешь сокамерни... Вы многих так развлекали? И почему Ваш опыт должен применяться к другим?
08:26:28 20-12-2025
Гость (07:31:08 20-12-2025) Вы многих так развлекали? И почему Ваш опыт должен применять... Отнюдь. Зачем вы применяете примитивную тезу? Вам жалко наркомана? Или вы в принципе не разделяете российские нарративы?
13:25:57 20-12-2025
Гость (08:26:28 20-12-2025) Отнюдь. Зачем вы применяете примитивную тезу? Вам жалко нарк... Может с третьей попытки у Вас получится написать что-то умное. Подумайте немного, поверьте - это не трудно, но Вам нужна практика
17:31:02 19-12-2025
Так в дом или в гости )