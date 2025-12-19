Если вы мечтали о редактировании видео без сложных программ, попробуйте инструменты ИИ от Filmora

Видеомонтаж – это сложная процедура, требующая большого количества свободного времени, специфических навыков и профессионального программного обеспечения. Если всего этого нет, не имеет смысла заниматься монтажом. В 2025 году в Wondershare Filmora* появилось редактирование видео по промптам. Этот инструмент работает на основе ИИ. Он позволяет добавлять, удалять и заменять объекты в кадре без пересъемки фрагментов видеоролика. Для монтажа достаточно ввести правильную текстовую команду.

Сценарии использования: где технология особенно полезна

ИИ-редактор видео можно использовать для профессиональных и любительских задач. Основные варианты применения:

Редактирование контента для YouTube*. Инструмент позволяет не только удалять или заменять элементы, но и акцентировать внимание зрителя на нужном объекте. Работа над рекламными роликами. Вы сможете показать рекламируемый продукт с лучшей стороны с помощью замены фона или удаления отвлекающих элементов. Например, если около товара есть другие предметы, они будут отвлекать внимание зрителя. Такие объекты лучше убрать. Редактирование обзоров товаров для электронной коммерции. Добавление новых материалов в презентации или обучающие ролики. В учебные ролики добавляют графики, формулы, указатели и другие материалы. Для этого не надо переснимать видео. Создание эффектных клипов для социальных сетей. Редактирование видеоконтента для блога о путешествиях или образе жизни. Вы сможете удалить посторонних людей или ненужные предметы в кадре с помощью пары кликов мышью.

Со всеми перечисленными задачами легко справляется AI редактор видео Wondershare Filmora.

Почему стоит выбрать редактор видео по промптам от Filmora?

Теперь даже новичок сможет создать видео по промптам, так как всю сложную работу делает искусственный интеллект. Мощный ИИ легко:

удаляет, заменяет и добавляет новые объекты в кадр;

понимает обычные команды и не требует от пользователя применения специальных ключевых фраз;

быстро редактирует видео, так как работает на новейшем оборудовании;

реалистично внедряет объекты в сцену с учетом угла камеры и направления освещения;

помогает быстро получить эффективное рекламное видео, обучающий ролик или клип для любой социальной сети.

Во время редактирования видео с помощью нейросети онлайн можно также поработать над аудио: улучшить качество звука или добавить фоновую музыку.

Пошаговая инструкция: как редактировать видео по промптам в Filmora

Обрабатывать видеоролики можно на компьютере с операционной системой Windows* или Mac*. Также нейросеть для редактирования видео по промптам доступна на смартфонах с операционной системой Android* и iOS*.

На ПК / Mac

Для начала нужно скачать и установить приложение, а затем запустить его на компьютере. После этого потребуются всего три шага, чтобы изменить элементы видео с помощью промпта:

В разделе "Материалы ИИ" выберите "Создание видео", затем "Редактирование элемента видео" и загрузите исходное видео.

Добавление видео. В том же окне есть поле для загрузки изображения элемента, который нужно добавить в видео, заменить или удалить. Введение промпта. Четко напишите, что нужно сделать с загруженным изображением.

Например: "Добавьте котенка рядом со щенком, ориентируясь на котенка с этого изображения. Котенок и щенок спокойно сидят на диване, повернувшись к своему хозяину. Сохраните мягкое естественное освещение, единый внешний облик персонажей и плавное, ненавязчивое движение камеры".

На Android / iOS

ИИ-редактирование по тексту доступно на смартфонах. Эта процедура не вызывает сложностей у новичков. Она тоже проводится в три шага:

Выбор типа видеомонтажа. Вам надо выбрать "Создание видео" и отметить нужную опцию: замену или добавление элемента в видеоролик.

Загрузка видео. Добавьте любой клип из галереи или воспользуйтесь стандартными из библиотеки Filmora. Также надо добавить изображение элемента, который вы хотите интегрировать в видеоролик или заменить. После этого останется только написать промпт.

Генерация и экспорт результата. ИИ сгенерирует результат после нажатия на кнопку "Создать".

Если финальное видео вас устраивает, нажимайте на "Экспорт". Если же нет – продолжайте редактирование, чтобы получить идеальный результат.

Преимущества использования Filmora как редактора видео по промптам

Раньше редактирование видео подразумевало ручной монтаж. Специалисту приходилось использовать сложные программы с большим количеством инструментов. Для работы с таким программным обеспечением требовался огромный практический опыт. Однако с появлением Filmora стало доступно редактирование видео текстовыми командами. Теперь любой пользователь может загрузить в интерфейс основное видео и фото нужного элемента, после чего написать команду и получить готовый результат за несколько минут.

Простота монтажа – это не единственный плюс нового программного продукта. У Filmora есть и другие преимущества, например:

Максимальная реалистичность интеграции. Объект в кадре выглядит так, как будто он всегда там был. Он отражается в воде, отбрасывает тень и обладает другими естественными эффектами. Если же пользователю нужно не добавить, а удалить элемент, объект будет убран из кадра без остатка. От него не останется даже следов.

Множество дополнительных функций. В Filmora есть стабилизация изображения и подавление шума, озвучка видео, составление титров и даже программа для монтажа аудио.

Большое количество встроенных переходов, аудиоэффектов и дорожек.

ИИ-инструменты для комплексного монтажа. С помощью ИИ можно продлевать видео, генерировать изображения, обрезать портреты и решать другие задачи.

Но самое главное, что эта программа подходит как профессионалам, так и новичкам.

Инструменты ИИ от Filmora помогут удалять и добавлять объекты в видеоролики настолько правдоподобно, что никто даже не заподозрит вас в монтаже. Процесс редактирования не займет много времени и сил. Вам нужно будет только написать короткую текстовую команду для ИИ.

* Wondershare Filmora ("Уондершэа Филмора"); AI ("ЭйАй"); YouTube ("Ютуб"); Windows ("Уиндоус"); Mac ("Мак"); Android ("Андроид"); iOS ("АйОэс")

