Названы главные вопросы, не позволяющие достигнуть мира на Украине

Среди них – территориальный вопрос и численность ВСУ

20 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Уже несколько недель идут переговоры о мирном разрешении украинского кризиса, однако финальное соглашение все еще недостижимо из-за пяти ключевых разногласий между Москвой и Киевом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Первое препятствие – территориальный спор. Российская сторона настаивает на уходе украинских войск из Донбасса, что неприемлемо для Киева. Также стороны не могут прийти к единому мнению относительно перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку Москва категорически возражает против этого.

Кроме того, камнем преткновения являются вопросы о численности украинской армии, контроле над Запорожской атомной электростанцией, а также о статусе русского языка на украинской территории после заключения мира.

19 декабря президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к мирному урегулированию украинского конфликта и стремится к нему. Вместе с тем, по словам президента, украинское правительство демонстрирует нежелание завершить конфликт дипломатическим путем. Несмотря на это, Киев посылает определенные сигналы Москве, свидетельствующие о готовности к определенному диалогу, пояснил Путин.