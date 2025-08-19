100 ребят из Алтайского края собрались на слете юных волонтеров, помогающих фронту

Мероприятие прошло при участии "Единой России"

19 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Слет детей-волонтеров Алтайского края / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае прошел первый слет детей-волонтеров, помогающих фронту в рамках проекта "СВОи дети" при поддержке активистов "Женского движения Единой России", Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае, властей региона и "Движения Первых".

18 августа в краевом лагере "Березка" собрались сто юных патриотов из разных уголков Алтайского края, сопровождаемые взрослыми наставниками. Они приехали в поселок Казачий Первомайского района, чтобы поделиться опытом и знаниями. Ребята осваивали практические навыки, необходимые для поддержки бойцов: плетение маскировочных сеток, создание оберегов, подготовка сублимированных продуктов. А еще участвовали в мастер-классах по тактической медицине и огневой подготовке.

Все, что дети создадут своими руками, отправится в ближайшие дни на фронт в составе крупной гуманитарной посылки, организованной правительством Алтайского края и реготделением "Единой России".

В тесном сотрудничестве с активистами "Молодой Гвардии Единой России" они написали трогательные письма, которые вскоре подарят тепло и поддержку бойцам на передовой.

«Главная идея проведения нашего слета – познакомить друг с другом маленьких волонтеров, помогающих фронту и семьям бойцов, поблагодарить их за неравнодушие и показать, что таких, как они, в Алтайском крае очень много. В следующем году мы планируем впервые провести профильную смену для детей-волонтеров СВО», – говорит координатор "Женского движения Единой России" и руководитель Комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристина Юстус.

В открытии слета приняли участие представители власти и общественные деятели: сенатор Российской Федерации и замсекретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае и депутат АКЗС Владимир Громов, а также лидер "Движения Первых" и председатель общественного совета партпроекта "Мир возможностей" Ирина Рыбина.

Они провели мотивационные встречи с юными участниками, поделились историями и выразили слова благодарности за их самоотверженную помощь.

«Нашим ребятам на передовой ваша поддержка очень важна. Не понаслышке знаю, что многие бойцы, идущие в атаку на врага, читают ваши письма и по их щекам текут слезы. Письма мотивируют их. Они понимают, ради чего нужно идти вперед. Вперед к победе», – подчеркивает Владимир Громов.

Наталья Кувшинова отметила вклад волонтерских и образовательных организаций, женских советов и команд муниципальных образований в поддержку фронта.

«Искренне верю, что каждый из вас занимается волонтерством по велению сердца. Общими добрыми делами мы приближаем нашу победу. Мы, взрослые, действительно равняемся на вас. Вы наши герои», – добавляет Наталья Кувшинова.

Завершился первый слет совместным исполнением патриотических песен.