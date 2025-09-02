15-летняя девочка спасла родителей и сестру при пожаре в Кировской области

Обошлось без пострадавших и жертв

02 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

15-летняя девочка спасла родителей и старшую сестру при пожаре. Об этом сообщает Newsler.ru.

Возгорание произошло в поселке Богородское Кировской области 29 августа. Пожар заметила девочка, которая спала на веранде, – родители и старшая сестра были в доме. Она не растерялась: сначала по телефону рассказала о пожаре родителям, а после вызвала спасателей. Взрослые и дети успели покинуть горящий дом, поэтому обошлось без пострадавших.

По словам начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Анны Анисимовой, причина пожара уточняется. Она отметила грамотные действия девочки, которой удалось предотвратить трагедию.