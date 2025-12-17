Рэпер Гуф может отправиться в тюрьму за разбой
Как сообщает следствие, артист и его знакомый избили мужчину и украли у него телефон
17 декабря 2025, 20:35, ИА Амител
Рассмотрение уголовного производства, где фигурирует рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов), началось в суде, сообщает Telegram-канал "112".
Музыканта обвиняют в совершении ограбления группой лиц по предварительному сговору с использованием физической силы. Согласно материалам обвинения, Долматов вместе со своим товарищем проводили время в Наро-Фоминске, где совершили кражу iPhone у некого мужчины.
Сообщается, что друг рэпера удерживал жертву, скручивая ему руки, а сам Гуф наносил удары по лицу.
На данный момент к рэперу применена мера пресечения, ограничивающая его передвижение. Сотрудники полиции продолжают дальнейшее расследование инцидента. В то же время Гуф продолжает заниматься привычными делами: анонсирует грядущие выступления, публикует материалы для своей аудитории и создает короткие видеоролики.
