32 млрд рублей господдержки по программе долгосрочных сбережений получат 1,8 млн россиян

Данные господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ стали доступны участникам. 28 июля клиенты увидели в СберБанк Онлайн и личном кабинете СберНПФ расчет суммы государственного софинансирования за 2024 год. Зачисление средств произойдет после выполнения регламентных процедур.

Через СберНПФ господдержку в размере около 32 млрд руб. получат свыше 1,8 млн человек. В среднем на одного участника приходится около 18 тыс. рублей. Максимальную годовую сумму в 36 тыс. рублей получат примерно 670 тыс. участников программы.

"Начисление государственного софинансирования по договорам ПДС, оформленным в 2024 году, – это важная веха в реализации программы долгосрочных сбережений. Первое поступление господдержки наглядно демонстрирует работоспособность и уникальность этой программы. Участники, оформившие договоры со СберНПФ, уже получили 17,8% годовых инвестиционного дохода, а теперь смогут дополнительно получить до 36 тысяч рублей государственной поддержки", – отметил старший вице-президент и руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, возможность ежегодно получать такую поддержку от государства позволяет гражданам быстрее достигать своих финансовых целей, превращая ПДС в один из самых популярных и открытых инструментов для долгосрочного накопления средств.

Механизм господдержки ПДС предусматривает ежегодные отчисления от государства на счета. Размер софинансирования варьируется в зависимости от двух факторов: суммы личного взноса и уровня официального дохода участника.

Действует следующая шкала:

При доходе до 80 000 рублей применяют соотношение 1:1.

От 80 000,01 до 150 000 руб. – 1:2.

Свыше 150 000 рублей – 1:4.

Для получения максимальной господдержки (36 тыс. рублей в год) участнику необходимо ежегодно вносить 36, 72 или 144 тыс. рублей (в зависимости от доходной группы) на протяжении 10 лет. Минимальный годовой взнос для получения поддержки составляет две тысячи рублей.

