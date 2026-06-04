Доказательная база для иска была, мягко говоря, недостаточной, а сам факт загрязнения оставил у суда больше вопросов, чем ответов

04 июня 2026, 12:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Руководство сразу нескольких организаций из Республики Алтай, Алтайского края и даже Тамбовской области в мае 2026 года, вероятно, вздохнуло с большим облегчением: арбитражный суд "спас" их от выплаты штрафа за вред окружающей среде на сумму 60,4 млн рублей. Соответствующее решение по итогам продлившегося почти два года процесса размещено в картотеке суда.

Спор разгорелся из-за того, что еще в 2022 году сотрудники Росприроднадзора, согласно их позиции, зафиксировали разлив дизельного топлива на земельном участке в Майминском районе Республики Алтай.

«Присутствовал сильный специфический запах дизельного топлива. Так как участок имеет небольшой уклон, разлив распространился ниже по рельефу местности», — описана в решении суда картина загрязнения.

Как установили сотрудники надзорного органа, на участке произошел разлив из цистерны, принадлежавшей "Нерудной компании Алтай", которая в будущем сменила название на "Новые дороги". Компания в Майминском районе была субподрядчиком при строительстве дороги. Однако там же работали "Горно-Алтайавтодор", "Строй НЭС-АБ" из Тамбова и "Алтайская буровая компания" из Барнаула. Они в судебном процессе стали соответчиками.

Проведенная уже в рамках тяжбы экспертиза показала: результаты исследования загрязненного участка нельзя назвать достоверными из-за массы нарушений. Обследовали пострадавшую местность сотрудники филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу в Алтайском крае.

«Отсутствие видеофиксации отбора проб является основанием для признания собранных доказательств недопустимыми и, соответственно, указанные данные не могут быть применены при определении площади загрязнения», — сказано в решении об одном из выявленных в обследовании нарушений.

Более того, эксперты, изучив результаты обследования, даже не смогли с "достаточной долей достоверности" говорить о прямой связи площади загрязнения и автоцистерны.

«Существует, с определенной долей вероятности, косвенная (опосредованная) причинно-следственная связь между площадью загрязнения и возможным потенциальным источником загрязнения — автоцистерной», — гласит вывод судебной экспертизы.

В суд, как сказано в решении, не поступило ни достаточно данных об автоцистерне, ни доказательств того, что разлив произошел именно из нее. Не было даже достоверно установлено, когда произошло загрязнение и что за вещество могло нанести вред природе: именно дизельное топливо или "пропарка", то есть смесь воды с этой субстанцией.

Более того: цистерны, похожей на ту, что стала причиной аварии, даже не нашлось в собственности у кого-либо из ответчиков. С таким массивом аргументов против удовлетворения иска суд закончился не в пользу надзорного ведомства.

Напомним, в начале 2026 года стало известно, что Росприроднадзор обратился в суд с иском против компании-золотодобытчика "Артель Солнечная", "прославившейся" работой в Солонешенском районе Алтайского края. От старателей требуют восстановить земли, пострадавшие от ее деятельности.