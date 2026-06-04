Минздрав обновил стандарт лечения панических атак
В документ также включили исследования на гепатиты B, C и сифилис
04 июня 2026, 12:44, ИА Амител
Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт лечения панических атак, сообщает ТАСС. В перечень диагностических и лечебных мероприятий добавлены новые позиции.
Теперь врач может направить пациента с подозрением на паническое расстройство на анализ на ВИЧ, а также на исследования на гепатиты B и C и на бледную трепонему (возбудителя сифилиса).
Среди методов лечения останутся индивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция. В стандарт впервые включено "воздействие излучением видимого диапазона" — светотерапия.
Ранее этот метод применялся в основном при некоторых видах депрессии и сезонного аффективного расстройства, возникающего из-за сокращения светового дня. Светотерапия помогает восстановить "биологические часы" организма.
13:15:03 04-06-2026
А чем обоснована связь этих заболеваний и панического расстройства с точки зрения медицины?
20:10:06 04-06-2026
Гость (13:15:03 04-06-2026) А чем обоснована связь этих заболеваний и панического расстр... вдруг все панически боятся ЭТИХ болезней))))