Минздрав обновил стандарт лечения панических атак

В документ также включили исследования на гепатиты B, C и сифилис

04 июня 2026, 12:44, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт лечения панических атак, сообщает ТАСС. В перечень диагностических и лечебных мероприятий добавлены новые позиции.

Теперь врач может направить пациента с подозрением на паническое расстройство на анализ на ВИЧ, а также на исследования на гепатиты B и C и на бледную трепонему (возбудителя сифилиса).

Среди методов лечения останутся индивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция. В стандарт впервые включено "воздействие излучением видимого диапазона" — светотерапия.

Ранее этот метод применялся в основном при некоторых видах депрессии и сезонного аффективного расстройства, возникающего из-за сокращения светового дня. Светотерапия помогает восстановить "биологические часы" организма.