Демограф предложил штрафовать звезд за откровенные наряды на сцене
Такие меры помогут защитить нравственность подрастающего поколения и укрепить традиционные ценности
04 июня 2026, 13:15, ИА Амител
Демограф Дмитрий Донской в беседе с news.ru предложил ввести строгий дресс-код для артистов на выступлениях перед детьми и подростками, включая мероприятия для выпускников. В качестве примера он привел инцидент с Ольгой Бузовой в Уфе: певица вызвала скандал, появившись на сцене в кожаном боди и высоких ботфортах.
Донской считает, что за такие нарушения публичные персоны должны платить штраф 500 тысяч рублей. Он также предложил штрафовать блогеров, которые оказывают влияние на молодежь, на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч за первое нарушение и на 3 миллиона с блокировкой в соцсетях на полгода за повторное.
В качестве примера успешного регулирования Донской привел ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, где введены запреты на вызывающую одежду для публичных персон перед молодежью.
«Это положительно влияет на нравственное воспитание подрастающего поколения. Контроль за интернет-контентом публичных персон должен стать приоритетом российской цифровой политики», — подчеркнул он.
Донской считает, что свобода слова и самовыражения деятелей культуры должна заканчиваться там, где начинается право детей на нравственное воспитание и развитие.
Ранее бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей.
13:29:22 04-06-2026
Зачем привлекать в качестве "экспертов" людей с психическими отклонениями?
13:31:36 04-06-2026
Мало того, что дураки на воле, они еще и какие-то предложения высказывают.
"В качестве примера успешного регулирования Донской привел ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай"
Чувак видимо никогда не видел как выглядят c-pop girl группы вроде 7SENSES или (G)I-DlE
13:33:13 04-06-2026
Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то получается "товар лицом", а точнее не лицом, а частями тела.
13:35:28 04-06-2026
Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... не нравится - не ходите на концерты, не донатте.
все просто.
13:44:07 04-06-2026
Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... Вообще-то никто никому ничего не должен. Не нравится артист - не идете на концерт, спектакль, в кино. Не нравится книга - не покупаете. На этом все, поскольку если запрещать начнут все, что не нравится кому-то, не останется вообще никого и ничего. Хотя ой, именно так уже и происходит, так что...
14:03:45 04-06-2026
Гость (13:44:07 04-06-2026) Вообще-то никто никому ничего не должен. Не нравится артист ... Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его смотрят еще и дети. Не совсем приятно смотреть по ТВ полуголую даму вместе с ребенком.
14:10:41 04-06-2026
Гость (14:03:45 04-06-2026) Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его см... А не надо ребенку смотреть взрослые программы. Вам же так удобнее - сунула телефон трехлетке и дальше трава не расти. Ребенок занят, вы свободны.
14:27:00 04-06-2026
Гость (14:10:41 04-06-2026) А не надо ребенку смотреть взрослые программы. Вам же так уд... Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только для взрослых! Это детское время! А поющие трусы уже достали.
15:02:32 04-06-2026
Гость (14:27:00 04-06-2026) Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только д... а меня не достали. Если их одеть - лучше петь они не станут. Так давайте только условную Кадышеву показывать. Вообще - красивое женское тело - это красиво. Просто оно далеко не у всех есть.
15:03:53 04-06-2026
Гость (14:27:00 04-06-2026) Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только д... На минуточку, до 21 могут идти новости, где информация не для детских ушей, могут идти фильмы, содержащие сцены насилия, и прочая, и прочая. Вы предлагаете показывать днем только детские сказки? Так и там при желании можно найти крамолу. Ваш ребенок - это ваша персональная отвестственность. Не включайте ему неподходящие с вашей точки зрения программы. Но проще же орать, чтобы до 21 все было сделано для вас, чем ребенком заниматься.
15:11:05 04-06-2026
Гость (15:03:53 04-06-2026) На минуточку, до 21 могут идти новости, где информация не дл... ещё можно пляжный отдых запретить - там вообще все в одних трусах.....
16:37:43 04-06-2026
Гость (15:11:05 04-06-2026) ещё можно пляжный отдых запретить - там вообще все в одних т... Всему свое место, Вы в пляжных купальниках на работу тоже вряд ли ходите, если не на удаленке работаете.
14:11:02 04-06-2026
Гость (14:03:45 04-06-2026) Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его см... А у вас кнопочку выключения ТВ заблочили, что ли?.. Или веки скотчем приклеили и вам, и ребенку, и заставляют смотреть? Переключили на другую программу, и вся любовь.
15:39:56 04-06-2026
Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... Слушай Зыкину.
16:28:51 04-06-2026
вообще-то он прав. вид не должен быть вызывающим. приличия должны соблюдаться, выглядеть сексуально можно и не оголяя прелести
16:39:19 04-06-2026
Гость (16:28:51 04-06-2026) вообще-то он прав. вид не должен быть вызывающим. приличия д... Оголяют всё те, кому нечего больше показать, кого природа обделила голосом и мозгами.
17:06:32 04-06-2026
Гость (16:39:19 04-06-2026) Оголяют всё те, кому нечего больше показать, кого природа об...
Ты когда-нибудь слышал про королеву поп-музыки Мадонну?
17:47:32 04-06-2026
Гость (17:06:32 04-06-2026) Ты когда-нибудь слышал про королеву поп-музыки Мадонну?...
такая же королева, как наша примадонна, прости Господи.
19:49:59 04-06-2026
Обычно начинающие певцы выступают прилично одетыми а популярные уже полуголыми!