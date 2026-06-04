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Демограф предложил штрафовать звезд за откровенные наряды на сцене

Такие меры помогут защитить нравственность подрастающего поколения и укрепить традиционные ценности

04 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Исполнительница / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Исполнительница / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Демограф Дмитрий Донской в беседе с news.ru предложил ввести строгий дресс-код для артистов на выступлениях перед детьми и подростками, включая мероприятия для выпускников. В качестве примера он привел инцидент с Ольгой Бузовой в Уфе: певица вызвала скандал, появившись на сцене в кожаном боди и высоких ботфортах.

Донской считает, что за такие нарушения публичные персоны должны платить штраф 500 тысяч рублей. Он также предложил штрафовать блогеров, которые оказывают влияние на молодежь, на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч за первое нарушение и на 3 миллиона с блокировкой в соцсетях на полгода за повторное.

В качестве примера успешного регулирования Донской привел ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, где введены запреты на вызывающую одежду для публичных персон перед молодежью.

«Это положительно влияет на нравственное воспитание подрастающего поколения. Контроль за интернет-контентом публичных персон должен стать приоритетом российской цифровой политики», — подчеркнул он.

Донской считает, что свобода слова и самовыражения деятелей культуры должна заканчиваться там, где начинается право детей на нравственное воспитание и развитие.

Ранее бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей.

Ольга Бузова / Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) @buzova86

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Комментарии 19

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Кхм...

13:29:22 04-06-2026

Зачем привлекать в качестве "экспертов" людей с психическими отклонениями?

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Гость

13:31:36 04-06-2026

Мало того, что дураки на воле, они еще и какие-то предложения высказывают.

"В качестве примера успешного регулирования Донской привел ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай"

Чувак видимо никогда не видел как выглядят c-pop girl группы вроде 7SENSES или (G)I-DlE

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Гость

13:33:13 04-06-2026

Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то получается "товар лицом", а точнее не лицом, а частями тела.

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Мусик

13:35:28 04-06-2026

Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... не нравится - не ходите на концерты, не донатте.
все просто.

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Гость

13:44:07 04-06-2026

Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... Вообще-то никто никому ничего не должен. Не нравится артист - не идете на концерт, спектакль, в кино. Не нравится книга - не покупаете. На этом все, поскольку если запрещать начнут все, что не нравится кому-то, не останется вообще никого и ничего. Хотя ой, именно так уже и происходит, так что...

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Гость

14:03:45 04-06-2026

Гость (13:44:07 04-06-2026) Вообще-то никто никому ничего не должен. Не нравится артист ... Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его смотрят еще и дети. Не совсем приятно смотреть по ТВ полуголую даму вместе с ребенком.

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Гость

14:10:41 04-06-2026

Гость (14:03:45 04-06-2026) Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его см... А не надо ребенку смотреть взрослые программы. Вам же так удобнее - сунула телефон трехлетке и дальше трава не расти. Ребенок занят, вы свободны.

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Гость

14:27:00 04-06-2026

Гость (14:10:41 04-06-2026) А не надо ребенку смотреть взрослые программы. Вам же так уд... Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только для взрослых! Это детское время! А поющие трусы уже достали.

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Гость

15:02:32 04-06-2026

Гость (14:27:00 04-06-2026) Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только д... а меня не достали. Если их одеть - лучше петь они не станут. Так давайте только условную Кадышеву показывать. Вообще - красивое женское тело - это красиво. Просто оно далеко не у всех есть.

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Гость

15:03:53 04-06-2026

Гость (14:27:00 04-06-2026) Если передача идет до 21 часа, то она не может быть только д... На минуточку, до 21 могут идти новости, где информация не для детских ушей, могут идти фильмы, содержащие сцены насилия, и прочая, и прочая. Вы предлагаете показывать днем только детские сказки? Так и там при желании можно найти крамолу. Ваш ребенок - это ваша персональная отвестственность. Не включайте ему неподходящие с вашей точки зрения программы. Но проще же орать, чтобы до 21 все было сделано для вас, чем ребенком заниматься.

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Гость

15:11:05 04-06-2026

Гость (15:03:53 04-06-2026) На минуточку, до 21 могут идти новости, где информация не дл... ещё можно пляжный отдых запретить - там вообще все в одних трусах.....

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Гость

16:37:43 04-06-2026

Гость (15:11:05 04-06-2026) ещё можно пляжный отдых запретить - там вообще все в одних т... Всему свое место, Вы в пляжных купальниках на работу тоже вряд ли ходите, если не на удаленке работаете.

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Гость

14:11:02 04-06-2026

Гость (14:03:45 04-06-2026) Причем здесь гастроли? Разговор про трансляцию по ТВ. Его см... А у вас кнопочку выключения ТВ заблочили, что ли?.. Или веки скотчем приклеили и вам, и ребенку, и заставляют смотреть? Переключили на другую программу, и вся любовь.

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Гость

15:39:56 04-06-2026

Гость (13:33:13 04-06-2026) Поддерживаю. Ну должен же быть какой-то дресс-код. А то полу... Слушай Зыкину.

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Гость

16:28:51 04-06-2026

вообще-то он прав. вид не должен быть вызывающим. приличия должны соблюдаться, выглядеть сексуально можно и не оголяя прелести

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Гость

16:39:19 04-06-2026

Гость (16:28:51 04-06-2026) вообще-то он прав. вид не должен быть вызывающим. приличия д... Оголяют всё те, кому нечего больше показать, кого природа обделила голосом и мозгами.

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Гость

17:06:32 04-06-2026

Гость (16:39:19 04-06-2026) Оголяют всё те, кому нечего больше показать, кого природа об...
Ты когда-нибудь слышал про королеву поп-музыки Мадонну?

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Гость

17:47:32 04-06-2026

Гость (17:06:32 04-06-2026) Ты когда-нибудь слышал про королеву поп-музыки Мадонну?...
такая же королева, как наша примадонна, прости Господи.

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Александр

19:49:59 04-06-2026

Обычно начинающие певцы выступают прилично одетыми а популярные уже полуголыми!

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