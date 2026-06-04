Такие меры помогут защитить нравственность подрастающего поколения и укрепить традиционные ценности

04 июня 2026, 13:15, ИА Амител

Исполнительница / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Демограф Дмитрий Донской в беседе с news.ru предложил ввести строгий дресс-код для артистов на выступлениях перед детьми и подростками, включая мероприятия для выпускников. В качестве примера он привел инцидент с Ольгой Бузовой в Уфе: певица вызвала скандал, появившись на сцене в кожаном боди и высоких ботфортах.

Донской считает, что за такие нарушения публичные персоны должны платить штраф 500 тысяч рублей. Он также предложил штрафовать блогеров, которые оказывают влияние на молодежь, на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч за первое нарушение и на 3 миллиона с блокировкой в соцсетях на полгода за повторное.

В качестве примера успешного регулирования Донской привел ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Китай, где введены запреты на вызывающую одежду для публичных персон перед молодежью.

«Это положительно влияет на нравственное воспитание подрастающего поколения. Контроль за интернет-контентом публичных персон должен стать приоритетом российской цифровой политики», — подчеркнул он.

Донской считает, что свобода слова и самовыражения деятелей культуры должна заканчиваться там, где начинается право детей на нравственное воспитание и развитие.

Ранее бизнесмен призвал артисток уйти со сцены и родить детей.