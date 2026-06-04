Крупный пожар разгорелся в районе барнаульского аэропорта

Пламя охватило склад

04 июня 2026, 12:59, ИА Амител

Пожар в районе аэропорта Барнаула / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел на Павловском тракте, недалеко от барнаульского аэропорта. Как сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края, загорелось складское помещение.

«Пламя охватило 200 кв. метров, его тушили 24 человека личного состава пожарно-спасательного гарнизона с помощью семи единиц техники», — передает пресс-служба министерства.

Специалисты оперативно локализовали пожар, огонь не распространится дальше.

Находившиеся на складе люди вышли из здания самостоятельно. Пострадавших нет.