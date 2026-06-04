Зону поисков пропавшей семьи Усольцевых оцепят

Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в Кутурчинском Белогорье еще в сентябре 2025 года

04 июня 2026, 12:35, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Правоохранительные органы приняли решение оцепить зону поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — пояснили собеседники агентства.

Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поиски с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора и волонтеров. Всего задействовано около 80 человек.

Первые активные поиски начались через несколько дней после исчезновения, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи и не нашли в нем туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег.

Известно, что члены семьи были одеты в легкую одежду, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски признали самыми масштабными в регионе — тогда Усольцевых искали более полутора тысяч человек.