Зону поисков пропавшей семьи Усольцевых оцепят
Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в Кутурчинском Белогорье еще в сентябре 2025 года
04 июня 2026, 12:35, ИА Амител
Правоохранительные органы приняли решение оцепить зону поисков семьи Усольцевых, пропавшей во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — пояснили собеседники агентства.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поиски с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора и волонтеров. Всего задействовано около 80 человек.
Первые активные поиски начались через несколько дней после исчезновения, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи и не нашли в нем туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег.
Известно, что члены семьи были одеты в легкую одежду, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски признали самыми масштабными в регионе — тогда Усольцевых искали более полутора тысяч человек.
12:40:08 04-06-2026
"зато обнаружили крупную сумму денег" - они думают что у туристов при себе денег было больше? Поэтому и ищут? Странные туристы, с такими бабками в обычный турпоход пошли. Я бы с такими бабками уже был бы на Гаваях на яхте, под завязку загруженной молодыми туземками и сахарной пудрой.
20:09:00 04-06-2026
Гость (12:40:08 04-06-2026) "зато обнаружили крупную сумму денег" - они думают что у тур... и все это за 60 тыщ р? едем!
12:40:12 04-06-2026
Оцепят...кого они там ловить собрались?
13:35:14 04-06-2026
А за чей счет ищут? И что они хотят найти? Останки?
13:55:47 04-06-2026
Гость (13:35:14 04-06-2026) А за чей счет ищут? И что они хотят найти? Останки?... В поисках прозвучало слово "денежки"
14:41:37 04-06-2026
Заманали. Идите наговицыну оцепляйте
14:49:15 04-06-2026
Гость (14:41:37 04-06-2026) Заманали. Идите наговицыну оцепляйте... Вот пример правильного туризма: сидит в палатке, ждет помощи с прошлого лета.