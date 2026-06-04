Водоканал восстановил пять тысяч "квадратов" территории в Барнауле после ремонтов
Специалисты завершили работы на 149 участках города
04 июня 2026, 12:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" сообщил о завершении работ по благоустройству на 149 участках города общей площадью почти 5000 квадратных метров, где в осенне-зимний период устраняли повреждения на водопроводных и канализационных сетях.
Как сообщили в компании, с 20 апреля по 28 мая 2026 года в городе восстановили 3478 квадратных метров асфальтового покрытия и 1613 квадратных метров газонов. Полный комплекс благоустройства выполнили на 149 объектах.
Большую часть работ — на 127 участках — провели в рамках графиков, согласованных с администрацией Барнаула. Речь идет о территориях, где ремонт инженерных коммуникаций выполняли в осенне-зимний период и где восстановление покрытия было перенесено на теплое время года.
Одновременно с этим предприятие занимается приведением в порядок смотровых колодцев. Работы выполняют как по обращениям жителей, так и по результатам обследований, которые проводят совместно с дорожными службами во время ремонта городских магистралей.
На сегодняшний день специалисты уже отремонтировали 212 колодцев. Также возле них восстановлено асфальтовое покрытие.
По словам директора по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Власова, приведение в порядок территорий после проведения аварийных и плановых работ является обязательной частью деятельности предприятия.
«Восстановление благоустройства — неотъемлемая часть наших обязательств перед горожанами. Все работы идут строго по графикам, просрочек нет. Особое внимание уделяем красным линиям, основным проезжим частям и социальным объектам. На большинстве территорий благоустройство уже выполнено в полном объеме. Оставшиеся 29 гарантийных писем будут закрыты в срок до 15 июня», — отметил Дмитрий Власов.
Как ранее сообщал amic.ru, водоканал приступил к масштабному обновлению водопроводных сетей в центре города. С 1 июня на трех участках — в переулке Ядринцева, а также на улицах Интернациональной и Гоголя — начались работы по замене изношенных коммуникаций, из-за чего на отдельных отрезках будет временно ограничено движение транспорта. В рамках проекта планируется обновление сотен метров водопроводных сетей, что позволит повысить надежность водоснабжения центральной части Барнаула и снизить риск аварийных ситуаций. Работы будут вестись поэтапно с учетом транспортной нагрузки и действующих городских маршрутов.
12:02:46 04-06-2026
молодцы.
Мы в конце смены тоже уборку делаем на рабочем месте ...
12:31:06 04-06-2026
А что там в городе горит? Чергый дым вовсю...
Прошу прощения, не нашел контактов редакции..
12:36:00 04-06-2026
Гость (12:31:06 04-06-2026) А что там в городе горит? Чергый дым вовсю... Прошу прощ... В каком хоть примерно районе то?
12:46:55 04-06-2026
Гость (12:36:00 04-06-2026) В каком хоть примерно районе то?...
не обращай внимания - это укробот. Дизу вкидывает
13:21:55 04-06-2026
Молодцы!