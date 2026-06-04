Водоканал восстановил пять тысяч "квадратов" территории в Барнауле после ремонтов

Специалисты завершили работы на 149 участках города

04 июня 2026, 12:00, ИА Амител

Благоустройство в Барнауле после "перекопов" / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" сообщил о завершении работ по благоустройству на 149 участках города общей площадью почти 5000 квадратных метров, где в осенне-зимний период устраняли повреждения на водопроводных и канализационных сетях.

Как сообщили в компании, с 20 апреля по 28 мая 2026 года в городе восстановили 3478 квадратных метров асфальтового покрытия и 1613 квадратных метров газонов. Полный комплекс благоустройства выполнили на 149 объектах.

Большую часть работ — на 127 участках — провели в рамках графиков, согласованных с администрацией Барнаула. Речь идет о территориях, где ремонт инженерных коммуникаций выполняли в осенне-зимний период и где восстановление покрытия было перенесено на теплое время года.

Одновременно с этим предприятие занимается приведением в порядок смотровых колодцев. Работы выполняют как по обращениям жителей, так и по результатам обследований, которые проводят совместно с дорожными службами во время ремонта городских магистралей.

На сегодняшний день специалисты уже отремонтировали 212 колодцев. Также возле них восстановлено асфальтовое покрытие.

Благоустройство в Барнауле после "перекопов" / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

По словам директора по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Власова, приведение в порядок территорий после проведения аварийных и плановых работ является обязательной частью деятельности предприятия.

«Восстановление благоустройства — неотъемлемая часть наших обязательств перед горожанами. Все работы идут строго по графикам, просрочек нет. Особое внимание уделяем красным линиям, основным проезжим частям и социальным объектам. На большинстве территорий благоустройство уже выполнено в полном объеме. Оставшиеся 29 гарантийных писем будут закрыты в срок до 15 июня», — отметил Дмитрий Власов.

Как ранее сообщал amic.ru, водоканал приступил к масштабному обновлению водопроводных сетей в центре города. С 1 июня на трех участках — в переулке Ядринцева, а также на улицах Интернациональной и Гоголя — начались работы по замене изношенных коммуникаций, из-за чего на отдельных отрезках будет временно ограничено движение транспорта. В рамках проекта планируется обновление сотен метров водопроводных сетей, что позволит повысить надежность водоснабжения центральной части Барнаула и снизить риск аварийных ситуаций. Работы будут вестись поэтапно с учетом транспортной нагрузки и действующих городских маршрутов.