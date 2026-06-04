Настроим систему. Максим Банных объяснил свое вхождение в Совет реготделения "Новых людей"

Он указал, что государство должно работать как современный сервис и в центре внимания должен быть человек, а не бумажный отчет

04 июня 2026, 13:34, ИА Амител

Максим Банных / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Максим Банных вошел в новый состав Совета регионального отделения партии "Новые люди". В комментарии "Атмосфере" он пояснил, что решение войти в руководство — это осознанный шаг.

«Как человек из реального сектора экономики, я привык заниматься созиданием и вижу: политика сегодня тоже должна стать инструментом развития, а не площадкой для вечной критики», — указал Максим Банных.

Он подчеркнул, что государство уже заложило в Алтайском крае хороший инфраструктурный фундамент: строятся дороги, открываются новые социальные объекты. Но чтобы регион сделал качественный шаг вперед, нужно обновить саму культуру управления.

«В статусе члена Совета регионального отделения я вижу свою главную задачу в продвижении идеологии здравого смысла. Мир изменился, и старые подходы, построенные на контроле, запретах и бюрократическом абсурде, просто перестали работать. Они сковывают инициативу людей», — отметил Максим Банных.

Он указал, что государство должно работать как удобный и современный сервис, причем в центре внимания должен быть человек, а не бумажный отчет: