Настроим систему. Максим Банных объяснил свое вхождение в Совет реготделения "Новых людей"
Он указал, что государство должно работать как современный сервис и в центре внимания должен быть человек, а не бумажный отчет
04 июня 2026, 13:34, ИА Амител
Депутат АКЗС Максим Банных вошел в новый состав Совета регионального отделения партии "Новые люди". В комментарии "Атмосфере" он пояснил, что решение войти в руководство — это осознанный шаг.
«Как человек из реального сектора экономики, я привык заниматься созиданием и вижу: политика сегодня тоже должна стать инструментом развития, а не площадкой для вечной критики», — указал Максим Банных.
Он подчеркнул, что государство уже заложило в Алтайском крае хороший инфраструктурный фундамент: строятся дороги, открываются новые социальные объекты. Но чтобы регион сделал качественный шаг вперед, нужно обновить саму культуру управления.
«В статусе члена Совета регионального отделения я вижу свою главную задачу в продвижении идеологии здравого смысла. Мир изменился, и старые подходы, построенные на контроле, запретах и бюрократическом абсурде, просто перестали работать. Они сковывают инициативу людей», — отметил Максим Банных.
Он указал, что государство должно работать как удобный и современный сервис, причем в центре внимания должен быть человек, а не бумажный отчет:
«Если мы открываем новые поликлиники, давайте настроим систему так, чтобы врач занимался здоровьем пациента, а не заполнением формуляров. Если фермер или предприниматель создает рабочие места, давайте дадим ему зеленый свет, а не будем душить проверками. От устаревшей логики запретов нужно переходить к уважению человеческого достоинства и доверию к профессионалам».
13:46:05 04-06-2026
Уважение человека это хороший посыл. Нужно думать, как создать самодостаточное гражданское общество, чтобы граждане в этом обществе ощущали безопасность, были закрыты всё базовые потребности человека для труда и самореализации, содания семьи, творчества. Чтобы общество в конечном счёте было счастливо в своей стране. Проблема общества в том, что государству не нужны в известном смысле высококвалифицированные и высоко интелектуальные критично мыслящие граждане. Государству нужно послушное, системное общество, с рабским мышлением. Таким обществом управлять проще. Поэтому к сожалению ничего не изменится.