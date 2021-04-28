Мы привыкли, что на пасхальном столе обязательно должен быть кулич и крашеные яйца. Но кроме них есть ещё одно блюдо, без которого невозможно представить себе Христов праздник – творожная пасха. Она не выпекается как пасхальный кулич, а формируется из протёртого творога. Готовится просто и быстро, а нравится всем. Мы подобрали три рецепта вкусной творожной пасхи, чтобы вы смогли разнообразить своё праздничное меню.
Пасха царская
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 45 минут
Что потребуется?
- творог – 500 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 150 г
- сметана – 250 г
- яйца – 2-3 шт.
- изюм (без косточек) – 100 г.
- миндаль (измельчённый) – по 1 ст. л.
- цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу
- лимон – 1 шт.
- клюква вяленая – 100 г
- очищенный миндаль – 100 г
Как готовить?
Протрите творог через частое сито или взбейте погружным блендером для получения идеально гладкой текстуры.
Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Изюм вымойте, залейте тёплой водой и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите, разложив на бумажном полотенце. С лимона снимите мелкой тёркой цедру.
Выложите творог для царской пасхи в металлическую миску. Поместите её сверху на кастрюлю, на треть наполненную водой. Яйца взбейте миксером со сметаной и мягким сливочным маслом. Перемешайте с творогом в миске.
Поставьте всё это на плиту. Варите творожную массу для царской пасхи на слабом огне, непрерывно помешивая, до тех пор, пока она не станет горячей.
Творожную массу снимите с огня и продолжая помешивать остудите до комнатной температуры. Добавьте оба вида сахара и перемешайте до получения массы однородной консистенции. Положите изюм, миндаль, цедру и клюкву. Перемешайте.
Получившуюся массу переложите в форму для пасхи, выстланную сложенной вчетверо влажной марлей. Сверху накройте свободными её концами и поместите под гнёт не менее чем на сутки, подставив емкость для выделяющейся жидкости. Царскую пасху украсьте по желанию.
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Пасха с цукатами
Что потребуется?
- творог – 1 кг
- цукаты – 200 г
- апельсиновые и лимонные корочки
- молотый миндаль – 50 г
- ваниль – по вкусу
- масло сливочное – 200 г
- сливки (жирные) – 200 мл
- яйцо (желтки) – 3 шт.
- сахар – 1 стакан
- целые ядра миндаля для украшения.
Как готовить?
Свежий сухой творог протереть через сито. Смешать половину цукатов, мелко нарезанные апельсиновые и лимонные корочки, измельчённый миндаль и ваниль. Масло взбить добела и смешать с творогом.
Взбить в пену яичные желтки с сахаром. Медленно влить в них подогретые сливки. Потом всё нагреть, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Кастрюлю поставить на водяную баню и дать остыть. Фруктовую смесь и творог выложить в яичную смесь и хорошо перемешать.
Пасочницу выстелить влажной салфеткой и заполнить массой. Накрыть крышкой, сверху положить пресс и поставить на 12 часов в холодильник. Готовую пасху можно украсить миндалём и цукатами.
Творожная пасха без яиц
Что потребуется?
- творог – 1 кг
- сливочное масло – 300 г
- сахар – 1 стакан
- изюм – 1 стакан
- кардамон – 1/4 ч. л.
- ванилин, цедра – по вкусу.
Как готовить?
Хорошо отжатый творог вместе со сливочным маслом пропустить через мясорубку, добавить сахар, цедру, ванилин, кардамон, изюм. Всё перемешать, выложить в форму.
Комментарии
На сайт епархии!!! Нормальный человек никогда не будет делать себе угощение в виде гроба на праздник..А ! мая мы отмечаем День Всемирной Солидарности Трудящихся!!! Отмечаем традиционно - водка, огурчик, шашлык...Долой мракобесие!!!
а яйца сырые обязательно? что-то я с с у.
Пасха из говна и палок.