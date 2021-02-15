Фото из открытых источников
Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989-го. К этой дате приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Участие СССР в этом военном конфликте совпало с закатом советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.
Портал Amic.ru вспоминает в фотографиях события афганской кампании, отношение к которой в современном российском обществе до сих пор остается неоднозначным.
Комментарии
Нормальные такие журналисты "воздерживаются от суждений"))а то че еще не то ляпнем.партия ж не определилась как однозначно оценить сие.
На последней фотке надо приписать "здравствуй Чечня " а дальше "прощяй Чечня " и "здравствуй Сирия" ИТД ИТП
Сегодня ясно однозначно, если бы наши войска не вошли в Афганистан , то мы , наши дети и внуки на другом языке разговаривали . Нас бы уже давно заставили забыть и про Родину , историю и страну свою. И долг свой и приказ мы выполнили. И не просто, а с честью. А то что , проклятые войны не прекращаются , не наша вина. К сожалению мир так устроен изначально... Память всем павшим ......
Всем работникам ИА "АМИТЕЛ" спасибо за то , что помните. В наше время это дорого стоит.
Конечно, когда прошло столько времени легко говорить о том, правильное или нет было решение о вводе. Но для тех кто оставил свои жизни защищая чужую страну, тем самым не давая развития этого в других странах, это безусловно было правильным решением. Мы должны помнить об этом и знать что все это было не зря, ведь за это была пролита кровь советских солдат.
Афганская война самая страшная и ужасная война XX века.Это война поражает еще тем, что в наше время войнов-афганцев не сильно чтят, редко о них говорят, хотя они отдали свои годы, годы своей молодости, и я считаю, что они заслуживают самого высшего почтения в нашем обществе.
Сложила женщина над обелиском,
Ладонь на мраморную положив плиту.
Шептала:"Милый мой сынок, уж близко
Тот день, когда на небеса к тебе приду.
Прошло уж тридцать лет с прихода похоронки,
С тех пор лишь фотография одна,
не дождалась тебя любимая девчонка,
Будь трижды проклята, будь проклята война!
Прости меня, сынок, что жили очень скромно,
За то что в детстве рос ты без отца,
Ты выполнил свой долг в стране далекой,
Которую зовут "Афганистан".
Я расскажу тебе, сынок, про наше время,
О том как отмечает праздники страна.
И выросло уже другое поколение,
Еще, сынок, была Чечеснская война.
Я расскажу, сынок, как без тебя мне трудно.
Бессонными ночами все мысли о тебе.
Прости меня, сынок, к тебе хочу я,
Чтоб навсегда забыть о проклятой войне.
http://www.youtube.com/watch?v=71HdA-vxLEg
Это плавится небо с землёй и свинцовая воет пурга.
Это лютый февраль. День седьмой. Кандагар.
В обороне разведка полка, только семьдесят восемь ребят,
С ними аэропорту приказ: выстоять!
У старлея Извекова жизнь шурави боевыми крестить,
Положись на него, положись, Господи.
Может матом шарахнуть в упор и свинцовый принять гонорар,
А в приказе ему приговор: Кандагар!
У разведки особенный стиль и Аллах ей совсем не акбар,
Только этого ей не простит Кандагар.
Вот уже пара диких атак захлебнулась тупой тишиной,
Но взлетают, взлетают борта за спиной.
Держит марку бродяга десант против нескольких тысяч стволов,
И не надо в приказе писать лишних слов.
И доволен, и горд командир, и потери пока ни одной,
Значит, Лёшка достойно крестил пацанов.
Может в том командирский престиж, тайный смысл офицерских бравад,
Чтобы тельнички красила лишь синева.
Чтоб собой заслонить от солдат приоткрытую райскую дверь,
И на базу доставить отряд без потерь.
Может в том офицерская честь, груз войны выносить на плечах,
Не скулить и в герои не лезть, и молчать.
Как бойцов по команде «отход» прикрывал без разбора поля,
Как последним ушёл из того февраля.
А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и старый Подол,
Где разведчику минус и плюс отчий дом.
А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом,
Где надежда уйдёт как жена, всё потом, всё потом.
А покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки.
В обороне разведчики кто? Смертники.
И опять наблюдательный пост знать даёт о подходе врага,
И неделя до вывода войск… Кандагар…
12.12.2016 20:33
An Vlad
сцыль немного неправильно ставишь
трое друзей бывших за речкой вернулись!!!
двое не успели........................
наши барнаульские мужики с ГНС и Горгаза (не солдаты) настраивали газовые станции в афгане...
https://www.youtube.com/watch?v=dSmWIJQdCqE
За тех, кто был за речкой....
На перегоне в Средней Азии видела возвращаемую технику, брезент сорвало...Потом пересеклись с составом с ребятами, ехавшими туда... Столько лет прошло, а в памяти свежо, даже слишком.
https://www.youtube.com/watch?v=KlERM1UiZqQ
Спасибо Foxie!
https://www.youtube.com/watch?v=4ECiJtxAnwE
В истории каждого народа есть место памяти о вооруженных конфликтах и войнах, бессмертных именах героев, погибших в сражениях или вышедших победителями из смертоносного пламени боя. Сегодня по всему миру живет немало воинов-интернационалистов и мужественных борцов с терроризмом. Отстаивая мир с оружием в руках, ветераны боевых действий заслужили своим мужеством и доблестью, своей кровью и здоровьем право на всеобщее признание и уважение, всенародную благодарность.
В душе так много рваных ран
За воинов святых...
Хранит страна Афганистан
Бессмертный подвиг их.
И, как же больно, что у нас
Героев тех времён
В год вспоминают только раз,
Под поминальный звон…
Цитата: "Отношение к афганской кампании в российском обществе сегодня неоднозначно..."
Какое бы там отношение ни было - "однозначное" или "неоднозначное", а люди выполняли свой воинский долг. Многие из них - ценой своей жизни. Эти ребята навсегда останутся в нашей памяти.
Спасибо, что не забываете!
Отношение к афганской кампании сегодня действительно неоднозначно, но я считаю что война не бывает правильной и не правильной , хорошей или плохой , война это априори плохо не правильно.И те люди которые воевали в Афганистане в Чечне, это действительно патриоты и достойные сыны своей родины, конечно обидно и не справедливо что многое забыто многое не делается,но эти парни навсегда останутся героями для которых Родина и Честь не пустые слова.
Спасибо вам ребята, помним, гордимся, уважаем, ровняемся.
Закончилась ль война? Все ли спокойно?
Афганистан покинули войска.
И память о годах вонзится болью
В тех, кто оставил там свои сердца.
Пусть спит страна в покое, без тревоги,
Пусть войны обойдут все стороной
Лишь были б чисты все пути-дороги,
Которые солдат ведут домой
В подборке не хватает фото с Наджибуллой на виселице. Славный итог афганской кампании СССР.
Если бы сейчас была такая страна СССР, то у неё был бы военный конфликт с нынешней Россией
- гость - 15 февраля 2017 г.
09:34
не хватает фотки с повешенным Петей Парашей
- гость - 15 февраля 2017 г.
09:46
СССР есть, ты просто его не видишь.
- гость - 15 февраля 2017 г.
10:43
не хватает фотки с повешенным Петей Парашей
---
Так его еще не повесили. А Наджибуллу и Саддама - уже.
- гость - 15 февраля 2017 г.
11:04
СССР есть, ты просто его не видишь.
---
Неуловимий Джо теперь называется СССР?
- гость - 15 февраля 2017 г.
11:29
ещё нет?
ну жди, скоро повесят.
Я от страха себя отучал постепенно
И от слез, и от всех мелочей бытовых.
И теперь в вертолет свой сажусь уже смело,
И бесстрастно гляжу на крутящийся винт.
Ап! И НУРСы летят вниз к ущелью.
Ап! Вослед им вторит ДэШэКа.
Ах! Когда же, когда же замена?
Ах! И крайний наш вылет когда?
Наш вылет когда?
Любимая песня моего отца. Царствие ему небесное......
- гость - 15 февраля 2017 г.
11:34
ну жди, скоро повесят
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Три года обещаете - и все никак. Кишка у вас тонка. Пока, бывай! Передавай приветы гиви с мотороллой!
Вечная память Вам, боча и шурави....
С праздником,братаны!!!
За что там пацаны погибли? Там сейчас то же самое. Наркота, нищета и бойня. Почему нельзя было бомбить бандитов, вылетая с наших территорий? Зачем войска вводили? Дворец, отстроенный на деньги СССР за миллиарды, стоит полуразрушенным. Афганистан это на ветер деньги и жизни советских граждан.
- гость - 15 февраля 2017 г.
12:14
передавай приветы своим "киборгам" и прочим АТОшникам))
сколько их там завалили в Донецком аэропорту те же Моторола с Гиви?)
а сколько "сальных хероев" полегло в Дебальцево?))
Самая большая ошибка того времени, что не было контрактников. Воевать должны профессиональные военные, а не пацаны с Политеха. Пацаны с Политеха тоже должны воевать, но когда враг нападет на их страну
Бездарная страница оккупации советского режима. Очередные быстроумерающие друзья не успевшие сообразить и признаться в дружбе и преданности к совку. Жалко оболваненных пацанов. Жалко матерей не дождавшихся своих сыновей. Если подобное повторится в Африке, в ближайшее время, интересно как пропаганда объяснит подобную помощь африканским диктаторам?
12.12.2017 13:33
- гость -
Если подобное повторится в Африке, в ближайшее время, интересно как пропаганда объяснит подобную помощь африканским диктаторам
Надеюсь война пушечным мясом пацанов срочников канула в лету, в России сейчас контрактная армия и контракт подписывают те, воевать для которых является профессией.
Афганская война самая страшная и ужасная война XX века
А чеченцы (наши, воевавшие против чич) говорят, что их война страшнее.
А на фото все чистые, а на фото Великой Отечественной солдаты все в грязи и в порохе.
15.02.2017 11:34
- гость -
ещё нет?
ну жди, скоро повесят.
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Вот и еще год прошел. А Порошенко так и не повешали.
Афганская компания стала очередным гвоздем в гроб преступного коммунистического режима. История ходит по кругу. За десятилетия высокой цены на нефть, советская парт. номенклатура не придумала ничего лучше, как ввязаться в военный конфликт, потратив на это огромные деньги. Тоже самое происходит и сейчас, вместо того чтобы вкладывать деньги в развития страны, режим продолжает гоняться за химерами.
И под все эти авантюры обывателю подводят "доказательную базу", залезая к нему в очередной раз и в без того пустой карман.
12.12.2016 20:33
An Vlad
На БМП моего мужа вышли последние, разведка, кто прикрывал аэропорт Кандагара.
Он был командиром экипажа БМП.
12.12.2018 10:08
гостья
Надо бы поинтересоваться, для начала, как там An Vlad,
12.12.в 2016, в 20:33...
Интересно , а на будущий год напомните, не.....
А первое, в этом
году, почему убрал???
Интересно , а на будущий год напомните, не.....
а есть повод не вспомнить?
а есть повод не вспомнить?
Помнить всегда надо!!!!
.
значит и в следующем году будет
За преступные ошибки политиков всегда приходится платить кровью солдат. Вечная память погибшим.