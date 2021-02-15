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Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru публикует подборку фотографий той войны

Фото из открытых источников

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989-го. К этой дате приурочен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Участие СССР в этом военном конфликте совпало с закатом советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.

Портал Amic.ru вспоминает в фотографиях события афганской кампании, отношение к которой в современном российском обществе до сих пор остается неоднозначным.

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Комментарии

12.12.2016 14:08
Эрг Ноор

Нормальные такие журналисты "воздерживаются от суждений"))а то че еще не то ляпнем.партия ж не определилась как однозначно оценить сие.

12.12.2016 15:45
- гость -

На последней фотке надо приписать "здравствуй Чечня " а дальше "прощяй Чечня " и "здравствуй Сирия" ИТД ИТП

12.12.2016 17:41
Кабул

Сегодня ясно однозначно, если бы наши войска не вошли в Афганистан , то мы , наши дети и внуки на другом языке разговаривали . Нас бы уже давно заставили забыть и про Родину , историю и страну свою. И долг свой и приказ мы выполнили. И не просто, а с честью. А то что , проклятые войны не прекращаются , не наша вина. К сожалению мир так устроен изначально... Память всем павшим ......

12.12.2016 17:50
Ветераны

Всем работникам ИА "АМИТЕЛ" спасибо за то , что помните. В наше время это дорого стоит.

12.12.2016 19:08
Evilka

Конечно, когда прошло столько времени легко говорить о том, правильное или нет было решение о вводе. Но для тех кто оставил свои жизни защищая чужую страну, тем самым не давая развития этого в других странах, это безусловно было правильным решением. Мы должны помнить об этом и знать что все это было не зря, ведь за это была пролита кровь советских солдат.

12.12.2016 20:09
milodan

Афганская война самая страшная и ужасная война XX века.Это война поражает еще тем, что в наше время войнов-афганцев не сильно чтят, редко о них говорят, хотя они отдали свои годы, годы своей молодости, и я считаю, что они заслуживают самого высшего почтения в нашем обществе.

12.12.2016 20:13
Evilka

Сложила женщина над обелиском,
Ладонь на мраморную положив плиту.
Шептала:"Милый мой сынок, уж близко
Тот день, когда на небеса к тебе приду.
Прошло уж тридцать лет с прихода похоронки,
С тех пор лишь фотография одна,
не дождалась тебя любимая девчонка,
Будь трижды проклята, будь проклята война!
Прости меня, сынок, что жили очень скромно,
За то что в детстве рос ты без отца,
Ты выполнил свой долг в стране далекой,
Которую зовут "Афганистан".
Я расскажу тебе, сынок, про наше время,
О том как отмечает праздники страна.
И выросло уже другое поколение,
Еще, сынок, была Чечеснская война.
Я расскажу, сынок, как без тебя мне трудно.
Бессонными ночами все мысли о тебе.
Прости меня, сынок, к тебе хочу я,
Чтоб навсегда забыть о проклятой войне.

12.12.2016 20:33
An Vlad

http://www.youtube.com/watch?v=71HdA-vxLEg

Это плавится небо с землёй и свинцовая воет пурга.
Это лютый февраль. День седьмой. Кандагар.
В обороне разведка полка, только семьдесят восемь ребят,
С ними аэропорту приказ: выстоять!

У старлея Извекова жизнь шурави боевыми крестить,
Положись на него, положись, Господи.
Может матом шарахнуть в упор и свинцовый принять гонорар,
А в приказе ему приговор: Кандагар!

У разведки особенный стиль и Аллах ей совсем не акбар,
Только этого ей не простит Кандагар.
Вот уже пара диких атак захлебнулась тупой тишиной,
Но взлетают, взлетают борта за спиной.

Держит марку бродяга десант против нескольких тысяч стволов,
И не надо в приказе писать лишних слов.
И доволен, и горд командир, и потери пока ни одной,
Значит, Лёшка достойно крестил пацанов.

Может в том командирский престиж, тайный смысл офицерских бравад,
Чтобы тельнички красила лишь синева.
Чтоб собой заслонить от солдат приоткрытую райскую дверь,
И на базу доставить отряд без потерь.

Может в том офицерская честь, груз войны выносить на плечах,
Не скулить и в герои не лезть, и молчать.
Как бойцов по команде «отход» прикрывал без разбора поля,
Как последним ушёл из того февраля.

А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и старый Подол,
Где разведчику минус и плюс отчий дом.
А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом,
Где надежда уйдёт как жена, всё потом, всё потом.

А покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки.
В обороне разведчики кто? Смертники.
И опять наблюдательный пост знать даёт о подходе врага,
И неделя до вывода войск… Кандагар…

12.12.2016 21:17
Serg 1

12.12.2016 20:33
An Vlad

сцыль немного неправильно ставишь

12.12.2016 21:18
Serg 1

12.12.2016 21:20
Serg 1

12.12.2016 21:22
Serg 1

трое друзей бывших за речкой вернулись!!!
двое не успели........................

12.12.2016 21:27
Serg 1

12.12.2016 21:30
Serg 1

наши барнаульские мужики с ГНС и Горгаза (не солдаты) настраивали газовые станции в афгане...

12.12.2016 21:39
Serg 1

12.12.2016 21:47
Serg 1

12.12.2016 21:51
Serg 1

12.12.2016 21:55
Serg 1

12.12.2016 21:58
Serg 1

12.12.2016 22:11
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=dSmWIJQdCqE

12.12.2016 22:14
Foxie

За тех, кто был за речкой....
На перегоне в Средней Азии видела возвращаемую технику, брезент сорвало...Потом пересеклись с составом с ребятами, ехавшими туда... Столько лет прошло, а в памяти свежо, даже слишком.

12.12.2016 22:36
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=KlERM1UiZqQ

12.12.2016 22:37
Garind

Спасибо Foxie!

12.12.2016 22:39
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=4ECiJtxAnwE

13.12.2016 07:05
Евгениий

В истории каждого народа есть место памяти о вооруженных конфликтах и войнах, бессмертных именах героев, погибших в сражениях или вышедших победителями из смертоносного пламени боя. Сегодня по всему миру живет немало воинов-интернационалистов и мужественных борцов с терроризмом. Отстаивая мир с оружием в руках, ветераны боевых действий заслужили своим мужеством и доблестью, своей кровью и здоровьем право на всеобщее признание и уважение, всенародную благодарность.

13.12.2016 08:13
Свой

В душе так много рваных ран
За воинов святых...
Хранит страна Афганистан
Бессмертный подвиг их.
И, как же больно, что у нас
Героев тех времён
В год вспоминают только раз,
Под поминальный звон…

Цитата: "Отношение к афганской кампании в российском обществе сегодня неоднозначно..."

Какое бы там отношение ни было - "однозначное" или "неоднозначное", а люди выполняли свой воинский долг. Многие из них - ценой своей жизни. Эти ребята навсегда останутся в нашей памяти.

Спасибо, что не забываете!

13.12.2016 10:41
Алексей С.

Отношение к афганской кампании сегодня действительно неоднозначно, но я считаю что война не бывает правильной и не правильной , хорошей или плохой , война это априори плохо не правильно.И те люди которые воевали в Афганистане в Чечне, это действительно патриоты и достойные сыны своей родины, конечно обидно и не справедливо что многое забыто многое не делается,но эти парни навсегда останутся героями для которых Родина и Честь не пустые слова.
Спасибо вам ребята, помним, гордимся, уважаем, ровняемся.

13.12.2016 13:17
Deviruss

Закончилась ль война? Все ли спокойно?
Афганистан покинули войска.
И память о годах вонзится болью
В тех, кто оставил там свои сердца.

Пусть спит страна в покое, без тревоги,
Пусть войны обойдут все стороной
Лишь были б чисты все пути-дороги,
Которые солдат ведут домой

15.02.2017 09:34
- гость -

В подборке не хватает фото с Наджибуллой на виселице. Славный итог афганской кампании СССР.

15.02.2017 09:46
- гость -

Если бы сейчас была такая страна СССР, то у неё был бы военный конфликт с нынешней Россией

15.02.2017 10:43
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
09:34
не хватает фотки с повешенным Петей Парашей

15.02.2017 11:04
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
09:46
СССР есть, ты просто его не видишь.

15.02.2017 11:29
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
10:43
не хватает фотки с повешенным Петей Парашей
---
Так его еще не повесили. А Наджибуллу и Саддама - уже.

15.02.2017 11:30
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
11:04
СССР есть, ты просто его не видишь.
---
Неуловимий Джо теперь называется СССР?

15.02.2017 11:34
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
11:29
ещё нет?
ну жди, скоро повесят.

15.02.2017 11:49
- гость -

Я от страха себя отучал постепенно
И от слез, и от всех мелочей бытовых.
И теперь в вертолет свой сажусь уже смело,
И бесстрастно гляжу на крутящийся винт.

Ап! И НУРСы летят вниз к ущелью.
Ап! Вослед им вторит ДэШэКа.
Ах! Когда же, когда же замена?
Ах! И крайний наш вылет когда?
Наш вылет когда?


Любимая песня моего отца. Царствие ему небесное......

15.02.2017 12:14
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
11:34
ну жди, скоро повесят
---
Три года обещаете - и все никак. Кишка у вас тонка. Пока, бывай! Передавай приветы гиви с мотороллой!

15.02.2017 12:44
Палыч

Вечная память Вам, боча и шурави....

15.02.2017 13:18
анатолий

С праздником,братаны!!!

15.02.2017 13:32
- гость -

За что там пацаны погибли? Там сейчас то же самое. Наркота, нищета и бойня. Почему нельзя было бомбить бандитов, вылетая с наших территорий? Зачем войска вводили? Дворец, отстроенный на деньги СССР за миллиарды, стоит полуразрушенным. Афганистан это на ветер деньги и жизни советских граждан.

15.02.2017 13:45
- гость -

- гость - 15 февраля 2017 г.
12:14
передавай приветы своим "киборгам" и прочим АТОшникам))
сколько их там завалили в Донецком аэропорту те же Моторола с Гиви?)
а сколько "сальных хероев" полегло в Дебальцево?))

12.12.2017 09:49
гость

Самая большая ошибка того времени, что не было контрактников. Воевать должны профессиональные военные, а не пацаны с Политеха. Пацаны с Политеха тоже должны воевать, но когда враг нападет на их страну

12.12.2017 13:33
- гость -

Бездарная страница оккупации советского режима. Очередные быстроумерающие друзья не успевшие сообразить и признаться в дружбе и преданности к совку. Жалко оболваненных пацанов. Жалко матерей не дождавшихся своих сыновей. Если подобное повторится в Африке, в ближайшее время, интересно как пропаганда объяснит подобную помощь африканским диктаторам?

12.12.2017 14:33
гость

12.12.2017 13:33
- гость -
Если подобное повторится в Африке, в ближайшее время, интересно как пропаганда объяснит подобную помощь африканским диктаторам

Надеюсь война пушечным мясом пацанов срочников канула в лету, в России сейчас контрактная армия и контракт подписывают те, воевать для которых является профессией.

12.12.2017 19:10
- гость -

Афганская война самая страшная и ужасная война XX века

А чеченцы (наши, воевавшие против чич) говорят, что их война страшнее.
А на фото все чистые, а на фото Великой Отечественной солдаты все в грязи и в порохе.

15.02.2018 08:29
- гость -

15.02.2018 12:52
- гость -

15.02.2017 11:34
- гость -
ещё нет?
ну жди, скоро повесят.
---
Вот и еще год прошел. А Порошенко так и не повешали.

12.12.2018 10:01
АБОРИГЕН

Афганская компания стала очередным гвоздем в гроб преступного коммунистического режима. История ходит по кругу. За десятилетия высокой цены на нефть, советская парт. номенклатура не придумала ничего лучше, как ввязаться в военный конфликт, потратив на это огромные деньги. Тоже самое происходит и сейчас, вместо того чтобы вкладывать деньги в развития страны, режим продолжает гоняться за химерами.
И под все эти авантюры обывателю подводят "доказательную базу", залезая к нему в очередной раз и в без того пустой карман.

12.12.2018 10:08
гостья

12.12.2016 20:33
An Vlad

На БМП моего мужа вышли последние, разведка, кто прикрывал аэропорт Кандагара.
Он был командиром экипажа БМП.

12.12.2018 12:47
- гость -

12.12.2018 10:08
гостья
Надо бы поинтересоваться, для начала, как там An Vlad,
12.12.в 2016, в 20:33...

15.02.2019 10:57
- гость -

Интересно , а на будущий год напомните, не.....

15.02.2019 10:58
- гость -

А первое, в этом
году, почему убрал???

15.02.2019 11:02
- гость -

15.02.2019 11:03
- гость -

Интересно , а на будущий год напомните, не.....

а есть повод не вспомнить?

15.02.2019 11:09
- гость -

а есть повод не вспомнить?

Помнить всегда надо!!!!
.

15.02.2019 11:19
- гость -

значит и в следующем году будет

15.02.2021 09:27
- гость -

За преступные ошибки политиков всегда приходится платить кровью солдат. Вечная память погибшим.

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