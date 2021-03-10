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"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся звезда боевиков Чак Норрис

, ИА "Амител"
Фотоподборка в честь дня рождения знаменитого артиста

Актеру, звезде боевиков Чаку Норрису 10 марта исполняется 81 год. Знаменитый артист родился в городе Вилсон в 1940 году. В конце 60-х годов Чак Норрис познакомился с Брюсом Ли, который помог ему получить первую роль в кино. Дебютной для него стала работа в фильме "Аварийная команда" (1968).

Более крупная роль досталась начинающему актеру в ленте "Путь дракона" (1972), где Чак играл вместе с самим Брюсом Ли. Сцена драки между актерами вошла во все учебники кино. Среди других знаменитых работ Норриса – "Одинокий волк", "Око за око", "Сила одиночки" и сериалы "Крутой Уокер" и "Китайский городовой". В честь дня рождения артиста предлагаем вспомнить его лучшие экранные образы.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.03.2017 08:06
Мария


Happy Birthday!!! Вот не родился еще, такой же рыжий боец Голливуда.

10.03.2017 08:45
- гость -

Брюс круче

10.03.2017 09:45
барнаулец

а в сериале Китайский городовой вроде бы нету Чака Норриса!!!
там же Само Хунг в главной роли, возможно я чтото путаю но врядли

10.03.2017 10:22
- гость -

Когда Чак Норрис заходит в реку, то это не он становится мокрым, а вода становится чакноррисовой!
Чак Норрис может сжать пальцы в кулак даже на ноге!
Однажды Чак Норрис свалился с балкона. Кровь пошла не у него, а у асфальта!
Чак Норрис может повернуть голову на 360 градусов. Кому угодно.
Чак Норрис сказал: «подойди сюда», и «сюда» подошло.
В детстве Чак Норрис играл в городки и забыл убрать поствленный блоки. Местные жители называют это Стоунхенджем.
Однажды Чак Норрис спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.
Чак Норрис стирал свою одежду... И стёр.
Это Чак Норрис убил мертвое море!

10.03.2017 11:24
Еж

Амик, а вы спросили разрешение публиковать статью о Чаке Норрисе у Чака Норриса? Иначе последнее что увидит автор статьи это УЧННР

10.03.2019 10:56
- гость -

даже, когда мы не смотрим с ним фильмы, он стареет(((

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