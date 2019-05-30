Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в телефонной беседе с корреспондентом "Комсомольской правды" объяснил свои слова о том, что пенсионеры для поддержания формы должны жить "чуть-чуть впроголодь".

По его словам, журналисты "передернули" смысл его изначального высказывания.

"Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, я против, чтобы у них росли животы", – объяснил народный избранник.

По его словам, тем, кому за 50 лет при обильном питании грозит скопление жира в области талии.

И чтобы этого избежать, следует "идти по пути укрепления пресса".

"Питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше – по объему калорий", – уточнил парламентарий.

Стоит отметить, что свое первоначальное высказывание Онищенко сделал в связи с исследованием ученых, которые выяснили, что интервальные физические нагрузки способны за 10 недель уменьшить толщину брюшного жира у пожилых людей на треть.