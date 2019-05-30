Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в телефонной беседе с корреспондентом "Комсомольской правды" объяснил свои слова о том, что пенсионеры для поддержания формы должны жить "чуть-чуть впроголодь".
По его словам, журналисты "передернули" смысл его изначального высказывания.
"Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, я против, чтобы у них росли животы", – объяснил народный избранник.
По его словам, тем, кому за 50 лет при обильном питании грозит скопление жира в области талии.
И чтобы этого избежать, следует "идти по пути укрепления пресса".
"Питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше – по объему калорий", – уточнил парламентарий.
Стоит отметить, что свое первоначальное высказывание Онищенко сделал в связи с исследованием ученых, которые выяснили, что интервальные физические нагрузки способны за 10 недель уменьшить толщину брюшного жира у пожилых людей на треть.
Комментарии
поздняк метаться
Все, пенсию отдаю Путину, а сам на тропу здоровья.
Онищенко нормальный мужик и в отличии от 99% депутатов заседающих в Думе всякую хрень не несет. А вот журналюга наподобие Соловьевых, Собчак и им подобным лишь бы хайп рвануть, да быть в тренде у власти.
"чуть-чуть впроголодь" - чтобы они могли еще больше миллиардов украсть....
В свое время при Николае Рыжкове советовали потуже затянуть пояса.
Мрачная печаль от заявлений Онищенко. Увы, он прав полуправдой, похожей на ту полуправду, которой полна наша жизнь, построенная по рыночному принципу: правда лишь то, что выгодно.
Печальна участь врача, лечащего последствия, а не саму болезнь! Даже недоучившемуся фельдшеру ясно, что ожирение нации болезнь социальная – отсутствия стремления, поиск положительных ощущений, из-за отсутствия других.
Когда у народа отняли, оплевали общую цель, предложив в место этого: люби себя любимого.
Когда народ лишен уверенности в завтрашнем дне. Когда ВСЕ под угрозой нищеты и даже смерти от невозможности получить мед помощь, от неустроенности нравственной, моральной и материальной общества, от голода, от угроз войны… Когда большинству людей заработка хватает только на пропитание - это начинает составлять существенную часть целей смысла и радости жизни. К тому же удовлетворяемые некачественной, если не вредной, продукцией.
Жалкая участь то-ли "больного", то-ли лукавого "слуги народа" онищенко", впрочем, как и у всех НАС при таком положении дел.