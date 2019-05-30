Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн рассказал, чем может быть опасно регулярное потребление кофе по утрам, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По его словам, регулярное потребление кофеинсодержащих напитков грозит зависимостью.

При невозможности получить стандартную утреннюю дозу кофеина такой человек начинает испытывать проблемы с самочувствием: головная боль, сонливость, снижение настроения и работоспособности, а также раздражительность и желание во что бы то ни стало утолить "кофеиновый голод".

Брюн утверждает, что аналогичные симптомы ощущаются и у людей, которые зависимы от алкоголя или наркотиков.

У такого эффекта даже есть свое научное название – абстинентный синдром.