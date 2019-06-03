Владельцы "Марии-Ра" купили долгострой в Новосибирске за 57 миллионов

Мэрия Новосибирска продала принадлежавший ей долгострой на улице Титова, 248 известной алтайской семье бизнесменов – Ракшиным. Торги проходили 31 мая, их результаты опубликованы на сайте мэрии Новосибирска.

Как сообщает НГС, победителем торгов оказалась компания "Новая Сибирь". По данным "Контур.Фокус", она в равных долях принадлежит бизнесменам из Алтайского края Александру, Алле, Галине и Евгению Ракшиным. Семья также владеет сетью супермаркетов "Мария-Ра".

В ходе торгов цена долгостроя выросла в 3,5 раза: с 9,39 миллиона до 34,74 миллиона рублей. Кроме того, победителю также предстоит заплатить фиксированную стоимость участка под объектом – еще 22,26 миллиона рублей. Таким образом весь участок со зданием обошелся покупателю в 57 миллионов рублей.

В числе участников, по информации протокола торгов, была также компания "КПД-Газстрой", которая возводит микрорайон "Чистая Слобода" вокруг долгостроя.

Дом на улице Титова, 248 впервые попал на торги в 2017 году, тогда его оценивали минимум в 12,5 миллиона рублей, а землю – в 40,35 миллиона. Площадь недостроя – 8,4 тысячи кв. м, площадь земельного участка – 14,6 тысячи кв. м. Первоначально застройщиком выступала муниципальная компания "Управление капитального строительства", но здание было построено всего на 11%. Через несколько дней после объявления первых торгов объект был снят с продажи.

По данным протокола аукциона, сейчас на участке можно строить многоквартирные дома высотой от 5 до 13 этажей.