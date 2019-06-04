Задержаны подозреваемые в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Красногорске задержаны, сообщает РИА "Новости".

Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. В настоящее время следствие устанавливает роли каждого из них.

Погибший – боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, который заступился за избиваемого толпой человека. Белянкин произвел из травматического оружия выстрел в воздух, но это не спугнуло шайку, в которой было не меньше 10 человек.

Военный, зажатый между машинами, отбивался и отстреливался, но один из преступников успел ударить его ножом в область сердца.

"Он больше двух-трех минут не выжил. Он встал, несколько шагов сделал и упал замертво", – рассказал очевидец.

Человек, за которого заступился Белянкин, также получил ножевое ранение, но выжил. Его госпитализировали в больницу.