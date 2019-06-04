Самые высокооплачиваемые сферы труда назвал Росстат

В 2018 году, как и годом ранее, самыми дорогими специалистами стали сотрудники нефте- и газодобывающих компаний, час работы которых стоит 793 рубля, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте сфера производства табачных изделий, сотрудники которой в час получают 739 рублей. Производство кокса и нефтепродуктов оплачивается 735 рублей в час.

Ведомство также посчитало, в какой сфере в 2018 году зарплаты выросли значительнее всего. Оказалось, что это доходы специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Они получают 260 рублей в час, что на 23% выше 2017 года.

Как отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, рост зарплат врачей заложен в майских указах президента.

Кроме того, на 18% выросли зарплаты тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий. В 2018 году они получали в час 627 и 297 рублей соответственно.

В среднем же по России в 2018 году час труда стоил 332 рубля, и это на 11% выше показателей 2017 года.

"Хороший рост показали зарплаты в тех сферах, в которых они ранее держались на низком уровне. Так, увеличение доходов в сфере рыболовства объясняется большим объемом вылова водных ресурсов и, как следствие, увеличением оборотов предприятий отрасли. Таким образом, вполне логично, что часть прибыли идет на развитие производства, в том числе на увеличение зарплаты работников", – объяснила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская.