Сарик Андреасян поддержал блогера BadComedian

Режиссер Сарик Андреасян, который неоднократно становился "отрицательным" героем обзоров BadComedian, опубликовал в своем Instagram видеообращение в поддержку Евгения Баженова и призвал всех выступить на стороне блогера.

"Поддерживаю тебя и призываю всех разумных кинематографистов сделать то же самое! Не останавливайся! Ты достоин уважения! Делай нас лучше!" – написал Андреасян.

Он также призвал всех производителей кино научиться самоиронии.

Ранее Баженов объявил, что кинокомпания Kinodanz подала иск на один миллион рублей из-за нарушения авторских прав при обзоре фильма "За гранью реальности". Блогер отметил, что в законе не прописаны нормы цитирования, но он все равно их каким-то образом нарушил.

Как отмечает телеканал "360", Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.

Стоит отметить, что ранее между Андреасяном и Баженовым был конфликт. Блогер назвал фильм "Защитники", который позиционировался как первое российское супергеройское кино, комедией по принципу "так плохо, что хорошо".