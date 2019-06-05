Подвергшаяся в детстве изнасилованию 17-летняя жительница Нидерландов Ноа Потховен добилась разрешения на сознательный уход из жизни, она умерла накануне на собственной кровати в гостиной своего дома, сообщает телеканал "360".
Ноа Потховен умерла в воскресенье, 2 июня, дома, в окружении родных. Уйти из жизни ей помогли врачи. В 17 лет решение о сознательном уходе из жизни путем эвтаназии подростки в Нидерландах могут уже принимать самостоятельно: согласие родителей для этого не требуется. В своей книге юная писательница сетовала, что в Нидерландах запросто можно подвергнуться насмешкам и изнасилованию, но нигде не отыскать толковой психологической помощи, чтобы помочь попавшим в беду подросткам справиться с последствиями насилия.
"Печальный последний пост. Я было сомневалась, что смогу его написать, но приняла решение это сделать. Я планировала это давно. Мое решение ничуть не импульсивно. Перейду сразу к сути: максимум через 10 дней я умру", – написала Ноа в своем Instagram несколько дней назад. На данный момент страница недоступна.
Причиной такого решения стало давнее происшествие – девушку изнасиловали в детстве. После того трагического события ее не отпускала депрессия.
"Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы, я не живу, я выживаю. И пусть я еще дышу – внутри я давно мертва <...> За мной хорошо ухаживают, я получаю сильные лекарства и провожу весь день с семьей: лежу на кровати в гостиной. Так я прощаюсь с самыми важными людьми в моей жизни", – описала Ноа свои последние дни.
Как сообщает Daily Mail, девушка, чтобы избавиться от переживаний, даже написала книгу, которую смогла издать. В ней она рассказала о своих чувствах, поскольку таким образом она надеялась помочь другим молодым женщинам.
Комментарии
Разрешивших это самих уничтожить . "провожу весь день с семьей: лежу на кровати в гостиной " - т.е. родителям совсем плевать на девчонку было ? Выйти из депрессии лёжа на кровати невозможно , только активная жизнь , даже поначалу из-под палки . Но теперь уже поздно .
Всё уже.Надо было раньше.
Это и есть " демократические ценности " ???! Что это за общество такое ,позволившее ЭТО ? Нет , нам не надо таких " ценностей " .
Интересно, что там маму не спрашивают
Всё таки у нас особый народ в РФ проживает, "породистый" и альтернативно одарённый. Отрицательная селекция коммуняк даёт о себе знать до сих пор. Для этого достаточно сравнить комментарии на амике и на Daily Mail.
а смысл маму спрашивать? Ну,не было бы эвтаназии-сиганула бы с небоскреба......или повесилась бы........это только у нас дети получают паспорт в 14 лет, а делать с ним ничего нельзя. Ее решение.Осознанное.
5.06.2019 13:05
гость
Да-да-да. Лечить клиническую депрессию "активностью из-под палки" - это пять. "Да ты дурью маешься, пойди займись чем-нибудь, и все пройдет".
5.06.2019 13:10
гость
А вы уверены, что имеете право говорить за всех? Вы за себя научитесь отвечать. Для начала.
Фейк какой то. Эвтаназию применяют к смертельнобольным людям, испытывающим невыносимую боль. Депресия то тут при чем?
шикарно! нужно расширять такую практику!
противник самовыпиливается.
5.06.2019 13:29
технарь
Это, как я понимаю, слова истинного христианина, который тут постоянно топит за православие. Радоваться смерти ребенка - это как-то за гранью добра и зла. А потом они удивляются, за что их так не любят.
" активность , даже из-под палки " - это не значит : " взяла то , сделала это " в виде приказа . Это съездить с ребёнком на море , сходить с ним в поход , найти с ним общий интерес и вовлечь его в хоть какую - то ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ , а не дать ему просто лежать на диване в гостиной . Да хоть в приюте для животных поработать или в хосписе , что бы показать , что и другим бывает плохо и как они стараются прожить последние дни на позитиве . Глядишь у девчонки и мировоззрение поменялось бы .
Какой ребенок? Почти совершеннолетняя. По крайней мере она старше многих 'подруг' берлускони, в том числе и отравленных.
Что там дейли емейли пишет об изуверском применении Кремлём боевого газа в славном городишке солсбери?Столько времени прошло...А то наши мужики гутарят меж собой что получается та тереза тогда просто в атмосферу взбдохнула.
Недавно дружбан кони пиарился на смертельнобольных детях и все сми были в восторге.
5.06.2019 14:05
гость
Уй блин....Сходить в поход с ребенком, который не ест и не пьет... Депрессия - это не мировоззрение, это болезнь. Не думаю, что семья не пыталась ничего сделать.