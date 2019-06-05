Подвергшаяся в детстве изнасилованию 17-летняя жительница Нидерландов Ноа Потховен добилась разрешения на сознательный уход из жизни, она умерла накануне на собственной кровати в гостиной своего дома, сообщает телеканал "360".

Ноа Потховен умерла в воскресенье, 2 июня, дома, в окружении родных. Уйти из жизни ей помогли врачи. В 17 лет решение о сознательном уходе из жизни путем эвтаназии подростки в Нидерландах могут уже принимать самостоятельно: согласие родителей для этого не требуется. В своей книге юная писательница сетовала, что в Нидерландах запросто можно подвергнуться насмешкам и изнасилованию, но нигде не отыскать толковой психологической помощи, чтобы помочь попавшим в беду подросткам справиться с последствиями насилия.

"Печальный последний пост. Я было сомневалась, что смогу его написать, но приняла решение это сделать. Я планировала это давно. Мое решение ничуть не импульсивно. Перейду сразу к сути: максимум через 10 дней я умру", – написала Ноа в своем Instagram несколько дней назад. На данный момент страница недоступна.

Причиной такого решения стало давнее происшествие – девушку изнасиловали в детстве. После того трагического события ее не отпускала депрессия.

"Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы, я не живу, я выживаю. И пусть я еще дышу – внутри я давно мертва <...> За мной хорошо ухаживают, я получаю сильные лекарства и провожу весь день с семьей: лежу на кровати в гостиной. Так я прощаюсь с самыми важными людьми в моей жизни", – описала Ноа свои последние дни.

Как сообщает Daily Mail, девушка, чтобы избавиться от переживаний, даже написала книгу, которую смогла издать. В ней она рассказала о своих чувствах, поскольку таким образом она надеялась помочь другим молодым женщинам.