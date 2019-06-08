Жительницу Барнаула задержали за серию дерзких краж из дачных домиков

В Алтайском крае полиция задержала 30-летнюю жительницу Барнаула, которою подозревают в совершении нескольких краж из дачных домов, сообщает региональное МВД.
Отмечается, что в один из последних "налетов" на дачные домики женщина проникла на территорию дачного участка и похитила чужое имущество в то время, когда хозяйка огорода трудилась на грядках. Дверь в садовый дом была оставлена открытой. Когда потерпевшая обнаружила пропажу мобильного телефона, обратилась в полицию с заявлением.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемую, ей оказалась ранее судимая 30-летняя женщина. Подозреваемая дала признательные показания еще по нескольким эпизодам. Похищенное имущество не изъято, так как было продано неизвестным лицам", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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