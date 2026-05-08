"Трамвай Победы" проедет по улицам Барнаула 9 мая

Празднично оформленный вагон № 3160 отправится в 11:32 от "Депо № 3" по маршруту № 7 до "Кордона"

08 мая 2026, 19:21, ИА Амител

Трамвай Победы / Фото: Официальный канал города Барнаула в Max

9 мая, в День Победы, по улицам Барнаула вновь пройдет "Трамвай Победы" — ежегодная патриотическая акция, которую организует МБУ ДО "ДЮЦ" Индустриального района. Об этом говорится в сообщении официального канала города Барнаула в Max.

Празднично оформленный трамвай № 3160 отправится в рейс в 11:32 от остановки "Депо № 3" и проследует по маршруту № 7 до конечной станции "Кордон". В пути пассажиров ждут творческие выступления: учащиеся межвузовского студенческого педагогического отряда "СОЮЗ" в солдатской форме и одежде, стилизованной под 1940‑е годы, исполнят песни военных лет, прочтут стихи и поздравят горожан с праздником.

Маршрут трамвая № 7 охватывает ключевые улицы города: от "Депо № 3" он пройдет по улице Малахова, Власихинской, Попова, Антона Петрова, Северо‑Западной, далее — по проспектам Ленина, Строителей и Красноармейскому, затем по улице Аванесова и Змеиногорскому тракту, завершая путь на остановке "Кордон".

Принять участие в акции и проехать на "Трамвае Победы" может любой желающий. Мероприятие продлится до 13:00. Ранее сообщалось, что акция "Гудок Победы" состоится в России 9 мая.