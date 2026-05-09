"Мы бережно храним память". Председатель АКЗС поздравил жителей Алтайского края с 9 Мая

Вечная слава и низкий поклон всем, кто сражался на фронте

09 мая 2026, 08:56, ИА Амител

Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жителей Алтайского края с 9 Мая. Он подчеркнул, что отцы, деды и прадеды завещали нам беречь Родину, поэтому мы обязаны защищать историческую правду и давать решительный отпор любым попыткам внешнего давления.

"Уважаемые жители Алтайского края, дорогие земляки, от имени депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания искренне поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая навсегда останется в мировой истории как день величайшего триумфа нашего солдата-освободителя. В те годы народ наш доказал всему миру готовность до последнего защищать независимость отчизны, явив колоссальное мужество и несгибаемую доблесть.

Вечная слава и низкий поклон всем, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто поднимал страну из руин.

Мы бережно храним память о тех событиях и отмечаем День Победы как самый главный, самый важный день для нашей страны, для каждой семьи, для каждого человека.

Отцы, деды и прадеды завещали нам беречь Родину, поэтому мы обязаны защищать историческую правду и давать решительный отпор любым попыткам внешнего давления. А неподдельное уважение к подвигу героев Великой Отечественной войны мы, конечно же, пронесем сквозь десятилетия, передав его детям, внукам, правнукам.

В этом празднике — наша совесть, наша гордость и наша генетическая правда. Пусть память и дальше объединяет нас, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Здоровья вам, душевного тепла, счастья и мирного неба над головой!

С Днем Победы!"

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