О провокаторах в "Бессмертном полку" в Риме рассказала участница шествия

Недавно отношение к российской символике в Италии оставалось достаточно лояльным

09 мая 2026, 16:33, ИА Амител

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Участники акции "Бессмертный полк" в Италии регулярно сталкиваются с провокаторами, а число негативно настроенных людей, по словам организаторов, растет на фоне антироссийской риторики в местных СМИ. Об этом РИА Новости рассказала участница римского "Бессмертного полка" Наталья.

«Нас охраняет полиция, но абсолютно всегда приходят провокаторы, среди которых все больше встречаются и представители итальянцев, одурманенные мейнстримными масс-медиа, где все проукраинское является жертвой, нуждающейся в помощи и защите, а Россия представлена главным агрессором», — заявила собеседница агентства.

По словам Натальи, еще недавно отношение к российской символике в Италии оставалось достаточно лояльным, однако сейчас политическая атмосфера постепенно меняется.

Она отметила, что на официальном уровне все чаще звучат заявления и предпринимаются действия, которые, по мнению участников акции, противоречат исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

В этом году шествие "Бессмертного полка" в Риме запланировано на 10 мая.

Акция "Бессмертный полк" проходит в России и других странах мира в память об участниках Великой Отечественной войны. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников-фронтовиков. Впервые акция состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а уже через год приобрела всероссийский масштаб.

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