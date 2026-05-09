Переживший войну житель Германии рассказал о попытках стереть память о советских солдатах

В западных странах сегодня все чаще формируется негативный образ России

09 мая 2026, 17:36, ИА Амител

День Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

88-летний житель Германии Юрген Шолтиссек, ставший в детстве свидетелем прихода Красной Армии, рассказал РИА Новости о попытках замалчивания памяти о советских солдатах и изменении отношения к истории войны в Европе.

«Нужно по-настоящему представить себе ту эпоху, чтобы это понять. Молодым людям это сложнее, это понятно. А мы, старики, — последние, кто может еще об этом рассказать, мы постепенно уходим. Нужно что-то делать, потому что иначе многое просто забудется. Но важно, чтобы память сохранялась», — отметил собеседник агентства.

По словам Шолтиссека, переосмысление образа советских солдат произошло у него еще в 1945–1946 годах, когда офицеры Красной Армии жили в доме его семьи. Тогда ему было около девяти лет.

«Я видел их совсем другими. Они поддерживали нашу семью, моих родителей и сестру, в то время, когда почти ничего не было или когда все выдавали по карточкам», — рассказал он.

Немецкий пенсионер подчеркнул, что прежний образ врага разрушился не только из-за помощи советских военных, но и благодаря обычному человеческому общению.

«Все в совокупности», — отметил Шолтиссек, вспоминая разговоры советских офицеров о политике, Родине и жизни.

Комментируя современные попытки пересмотра исторической памяти о Второй мировой войне, он заявил, что подобные воспоминания сегодня предпочитают не замечать.

«Их не уничтожают напрямую, но их просто замалчивают. А замалчивать — это почти то же самое, что стирать», — считает собеседник РИА Новости.

По его мнению, в западных странах сегодня все чаще формируется негативный образ России.

«Гораздо более востребован сегодня образ России как врага — пытаются представить русских как врагов, которые якобы хотят напасть на Германию, чего никогда не было и никогда не будет», — заключил Юрген Шолтиссек.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.