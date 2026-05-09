Как изменится работа общественного транспорта в Барнауле 9 мая и какие дороги перекроют?

В краевой столице отпразднуют 81-ю годовщину Победы

09 мая 2026, 09:12, ИА Амител

Автобус / Фото: создано в нейросети ChatGPT

9 мая в Барнауле состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в городе будут перекрыты несколько участков дорог, а также изменены маршруты общественного транспорта. Вопросы организации перевозок были обсуждены на совещании в администрации города. Заседание с представителями профильного комитета, ГИБДД и перевозчиками провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Рассказываем, какие дороги перекроют 9 мая в Барнауле и как будет ходить общественный транспорт.

Какие участки дорог перекроют?

В целях проведения в городе праздничных и спортивных мероприятий 9 мая перекроют движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети.

пр. Социалистический (от ул. Папанинцев до пр. Строителей) — с 08:00 до 13:00;

ул. Чкалова (от пр. Комсомольского до пр. Ленина) — с 08:00 до 12:00;

ул. Молодежная (от пр. Красноармейского до здания № 20) — с 08:00 до 13:00;

ул. Димитрова (от пр. Социалистического до пр. Комсомольского) — с 08:00 до 13:00;

пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Гоголя, от пр. Строителей до ул. Короленко) — с 08:00 до 15:00;

съезды с Нового моста и автомобильной дороги (к площади им. В.Н. Баварина) — с 14:00 до 22:00;

ул. Мамонтова (от площади им. В.Н. Баварина до поворота на конечный пункт "Спартак-2") — с 14:00 до 22:00;

пр. Ленина (от ул. Ползунова до площади им. В.Н. Баварина) — с 14:00 до 22:00;

ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до пр. Социалистического) — с 14:00 до 22:00.

улицы Научного Городка — с 21:00 до 22:15.

Как изменится работа общественного транспорта с 08:00 до 15:00 часов?

На время праздничных мероприятий также изменятся схемы движения автобусов, троллейбусов и маршруток:

По маршрутам № 1, 10, 25, 144:

— в сторону ЛДП "Спартак-2": пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ЛДП "Спартак-2"; в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршрутам.

По маршруту № 6:

— на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина, далее — по маршруту.

По маршруту № 20:

— в сторону пл. Спартака: пр. Строителей — пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака; в обратном направлении: пл. Спартака — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршруту.

По маршруту № 33р:

— на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршруту.

По маршрутам № 35, 53:

— в сторону пл. им. В.Н. Баварина: пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина — пл. им. В.Н. Баварина; в обратном направлении: пл. им. В.Н. Баварина — пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршрутам.

По маршруту № 55:

— на конечный остановочный пункт пл. Победы: пр. — Красноармейский — пр. Строителей — пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту.

По маршруту № 70р:

— на конечный остановочный пункт "Борзовая Заимка": пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршруту.

По маршруту № 109:

— на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный": пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршруту.

По маршруту № 109оп:

— на конечный остановочный пункт "Улица Опытная Станция": пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршруту.

По маршрутам № 27, 110:

— на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический; в обратном направлении: пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пр. Строителей, далее — по маршрутам.

По маршруту №41:

— на конечный остановочный пункт "Улица Челюскинцев": пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Партизанская, далее — по маршруту; в обратном направлении: ул. Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту.

По троллейбусному маршруту № 1:

— на конечный остановочный пункт "Стадион": пл. Победы — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина — пр. Строителей — пл. Победы.

По троллейбусному маршруту № 7:

— на конечный остановочный пункт "Улица Взлетная": пл. Победы — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина — пр. Строителей — пл. Победы.

А вот с 08:00 до 13:00 маршрут № 33 будет ходить по следующей схеме: на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина — пр. Строителей — пр. Красноармейский, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Калинина, далее — по маршруту.

Как изменится схема движения с 14:00 до 22:00?

Дополнительно, с 14:00 до 22:00 будет изменен маршрут на ряде других автобусов и троллейбусов, включая маршруты № 1, 10, 25, 35, 53, а также троллейбусный маршрут № 7. Все изменения будут связаны с увеличением пропускной способности и удобства для пассажиров в условиях временных ограничений.

По маршрутам № 1, 10, 25, 27, 35, 53, 110, 144, троллейбусному маршруту № 7:

— в направлении ЛДП "Спартак-2": пл. им. В.Н. Баварина: пр. Ленина — ул. Пушкина — пл. Спартака; в обратном направлении: пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршрутам.

По маршруту № 40:

— в направлении пл. Спартака: Новый мост — ул. Мамонтова — пр. Красноармейский — пл. Спартака; в обратном направлении: пл. Спартака — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — ул. Мамонтова — Новый мост, далее — по маршруту.

По маршруту № 47, 57, 60:

— в направлении ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский — пл. Спартака; в обратном направлении: пл. Спартака — пр. Красноармейский, далее — по маршруту.

По маршруту № 78:

— в направлении оптово-розничного рынка: Новый мост — ул. Мамонтова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Мамонтова — Новый мост, далее — по маршруту.

По троллейбусному маршруту № 1:

— на конечный остановочный пункт "Стадион": пл. Победы — пр. Строителей — пр. Ленина, далее — по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина — пр. Строителей — пл. Победы.

Как будут обеспечивать безопасность?

В ходе совещания председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин подчеркнул важность обеспечения безопасности на маршрутах, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий. Он отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы горожане могли безопасно добраться до мест праздников и вернуться домой.

«Празднование Дня Победы — особое событие для каждого жителя. Наша задача — сделать так, чтобы горожане комфортно и безопасно добирались до мест проведения торжеств и возвращались домой. Прошу всех ответственных подойти к исполнению поручений с максимальной ответственностью», — отметил Валерий Ведяшкин.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.