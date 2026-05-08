Важно заранее продумать альтернативную схему сбора мусора и учесть интересы маломобильных граждан и пожилых жильцов

08 мая 2026, 18:01, ИА Амител

Мусоропровод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Решение законсервировать мусоропровод должны принимать не жилищные организации по своей воле, а сами собственники квартир на общем собрании, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Его заваривание расценивается как уменьшение или изменение порядка пользования этим имуществом. Именно из-за того, что это затрагивает права всех жильцов, закон требует квалифицированное большинство: 2/3 за от общего количества голосов в доме, а не только от тех, кто мог прийти на очную часть собрания», — поделился он.

При этом, по его мнению, консервация мусоропроводов без согласования с жителями с инвалидностью должна быть запрещена законодательно.

«Возникает резонное опасение, что пожилые люди и соседи с инвалидностью останутся один на один с проблемой дойти до площадки с мусорными баками. К сожалению, сейчас законодательство не содержит отдельной строчки, которая обязывала бы спрашивать разрешения у маломобильных жильцов», — заметил он.

С другой стороны, когда протокол собрания утверждается вопреки интересам пожилых жителей, без предложения удобного альтернативного способа взамен, можно говорить об ухудшении жилищных условий.

И люди, которые попали в ситуацию, когда выносить мусор становится почти невозможно после заваривания мусоропровода, могут отправлять жалобы, добавил Бондарь.