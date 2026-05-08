Россиянам рассказали, как законно заварить мусоропровод в многоквартирном доме
Важно заранее продумать альтернативную схему сбора мусора и учесть интересы маломобильных граждан и пожилых жильцов
08 мая 2026, 18:01, ИА Амител
Решение законсервировать мусоропровод должны принимать не жилищные организации по своей воле, а сами собственники квартир на общем собрании, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Его заваривание расценивается как уменьшение или изменение порядка пользования этим имуществом. Именно из-за того, что это затрагивает права всех жильцов, закон требует квалифицированное большинство: 2/3 за от общего количества голосов в доме, а не только от тех, кто мог прийти на очную часть собрания», — поделился он.
При этом, по его мнению, консервация мусоропроводов без согласования с жителями с инвалидностью должна быть запрещена законодательно.
«Возникает резонное опасение, что пожилые люди и соседи с инвалидностью останутся один на один с проблемой дойти до площадки с мусорными баками. К сожалению, сейчас законодательство не содержит отдельной строчки, которая обязывала бы спрашивать разрешения у маломобильных жильцов», — заметил он.
С другой стороны, когда протокол собрания утверждается вопреки интересам пожилых жителей, без предложения удобного альтернативного способа взамен, можно говорить об ухудшении жилищных условий.
И люди, которые попали в ситуацию, когда выносить мусор становится почти невозможно после заваривания мусоропровода, могут отправлять жалобы, добавил Бондарь.
«Например, в жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор. Дополнительно неравнодушные жители могут предложить пересмотреть схему размещения мест накопления отходов или договориться об услугах, помогающих выносить мусор, чтобы права наиболее уязвимой части соседей не были нарушены», — подытожил он.
22:41:40 08-05-2026
Интересная тема, а что дальше будет?
Затыкание канализации напрашивается.
У нас мусоропровод действует, в подъезде строительства прошлого века чисто и без запаха в любой сезон, вывозят день через день, грызунов нет
09:01:37 09-05-2026
Гость (22:41:40 08-05-2026) Интересная тема, а что дальше будет?Затыкание канализаци... будут.
10:00:52 09-05-2026
Гость (22:41:40 08-05-2026) Интересная тема, а что дальше будет?Затыкание канализаци... Людьми надо оставаться. А не скототом, как большинство. Где жрет, там и сер...т.
12:44:47 09-05-2026
Надо не останавливаться. Заварить трубы водоснабжения, отопления, обрезать провода. Продолжайте декоммунизацию!