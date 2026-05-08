В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 1,1 тысячи гектаров леса

Масштабный лесной пожар в Киевской области осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью

08 мая 2026, 22:49, ИА Амител

Пожар в Чернобыле / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины горит более 1,1 тысячи гектаров леса, пишут РИА Новости.

В Telegram‑канале ведомства опубликовано официальное уведомление о ликвидации масштабного лесного пожара в Киевской области — в зоне отчуждения. Согласно данным ГСЧС, площадь возгорания уже превышает 1,1 тысячи гектаров.

Ситуация осложняется несколькими факторами: сухой погодой, сильным ветром и наличием минной опасности на отдельных участках территории. Из‑за угрозы взрывоопасных предметов в ряде лесных кварталов работы по пожаротушению временно приостановлены, что существенно ограничивает возможности по ликвидации возгораний.

Ранее сообщалось, что на Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га. К тушению пожара привлекли более 40 человек.