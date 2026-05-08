В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 1,1 тысячи гектаров леса
Масштабный лесной пожар в Киевской области осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью
08 мая 2026, 22:49, ИА Амител
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины горит более 1,1 тысячи гектаров леса, пишут РИА Новости.
В Telegram‑канале ведомства опубликовано официальное уведомление о ликвидации масштабного лесного пожара в Киевской области — в зоне отчуждения. Согласно данным ГСЧС, площадь возгорания уже превышает 1,1 тысячи гектаров.
Ситуация осложняется несколькими факторами: сухой погодой, сильным ветром и наличием минной опасности на отдельных участках территории. Из‑за угрозы взрывоопасных предметов в ряде лесных кварталов работы по пожаротушению временно приостановлены, что существенно ограничивает возможности по ликвидации возгораний.
Ранее сообщалось, что на Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га. К тушению пожара привлекли более 40 человек.
Комментарии 0