Такой день. Ограничение связи на 9 Мая и смерть пилота мотодельтаплана

О главных событиях за 8 мая

08 мая 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жителям Алтайского края дали несколько советов, которые помогут оставаться на связи 9 мая в случае замедления мобильного интернета.

Напомним, в крае 9 мая возможно снижение скорости передачи данных мобильной сети во время массовых мероприятий. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии региона.

В Алтайском крае выясняют обстоятельства трагического происшествия с мотодельтапланом. Инцидент произошел 7 мая в селе Кулунда. Владелец воздушного судна выполнял полет без оформленного разрешения на вылет. Во время полета мотодельтаплан столкнулся с линией электропередач, после чего упал примерно в полутора километрах от населенного пункта. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В Камбодже нашли 35-летнего уроженца Барнаула, который несколько месяцев прожил в джунглях неподалеку от пляжей Риам и оказался в тяжелом состоянии. Мужчину обнаружили местные жители — к тому моменту он был сильно истощен и нуждался в медицинской помощи.

В Алтайском крае по итогам января–февраля 2026 года среднемесячная номинальная зарплата составила 64 240 рублей. Среди субъектов Сибирского федерального округа Алтайский край оказался на последнем месте по уровню средней заработной платы. Чуть выше показатели зафиксированы в Омской области — 74 625 рублей, а также в Республике Алтай — 78 629 рублей.

В селе Верх Озерное Быстроистокского района вечером 7 мая утонул 15-летний подросток, который в компании друзей находился возле озера Завьялово. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.