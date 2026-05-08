Рэпер Птаха получил титул досточтимого мастера ложи России
Решение единогласно приняли участники тайного общества
08 мая 2026, 21:54, ИА Амител
Рэпер Давид Нуриев, более известный под творческим псевдонимом Птаха, удостоен высокого масонского титула. Как сообщает Telegram‑канала Baza, артист получил звание досточтимого мастера ложи России — решение об этом было принято единогласно всеми участниками тайного общества.
Как подчеркивают журналисты, с присвоением нового звания полномочия Нуриева в рамках братства расширились по сравнению с остальными его членами.
Отмечается, что на территории России официально действует лишь одна масонская организация — Великая ложа России. Она имеет признание у значительной части масонских лож в различных странах мира.
Ранее Птаха обвинил в смерти Паши Техника его поклонников. По словам музыканта, людей интересовал только "обсаженный" Техник.
04:00:21 09-05-2026
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» — цитата из книги «Generation П» Виктора Олеговича Пелевина.
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Вежливый человек. (04:00:21 09-05-2026) «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» — цитата из книг... Причем тут мир? Тут у одного фляга засвистела.
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Официальная трансляция приема в члены в самое тайное общество! =)