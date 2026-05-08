НОВОСТИОбщество

Рэпер Птаха получил титул досточтимого мастера ложи России

Решение единогласно приняли участники тайного общества

08 мая 2026, 21:54, ИА Амител

Рэпер Птаха / Фото: vk.com/zanuda_ptaha
Рэпер Птаха / Фото: vk.com/zanuda_ptaha

Рэпер Давид Нуриев, более известный под творческим псевдонимом Птаха, удостоен высокого масонского титула. Как сообщает Telegram‑канала Baza, артист получил звание досточтимого мастера ложи России — решение об этом было принято единогласно всеми участниками тайного общества.

Как подчеркивают журналисты, с присвоением нового звания полномочия Нуриева в рамках братства расширились по сравнению с остальными его членами.

Отмечается, что на территории России официально действует лишь одна масонская организация — Великая ложа России. Она имеет признание у значительной части масонских лож в различных странах мира.

Ранее Птаха обвинил в смерти Паши Техника его поклонников. По словам музыканта, людей интересовал только "обсаженный" Техник.

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Комментарии 3

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Вежливый человек.

04:00:21 09-05-2026

«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» — цитата из книги «Generation П» Виктора Олеговича Пелевина.

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Гость

10:18:32 09-05-2026

Вежливый человек. (04:00:21 09-05-2026) «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» — цитата из книг... Причем тут мир? Тут у одного фляга засвистела.

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Гость

12:40:38 09-05-2026

Официальная трансляция приема в члены в самое тайное общество! =)

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