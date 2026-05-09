"Великий подвиг!" Виктор Томенко на параде Победы поздравил жителей края с 9 Мая

Губернатор Алтайского края напомнил, что в ряды Красной Армии вступило почти 600 тысяч наших земляков

09 мая 2026, 11:22, ИА Амител

Александр Романенко, Виктор Томенко и Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей и гостей Алтайского края, военнослужащих и ветеранов с 81-й годовщиной Великой Победы. Он подчеркнул, что 9 Мая — это самый главный праздник для всей страны, праздник со слезами на глазах.

"В этот день нас переполняют особые чувства. Это радость и скорбь, гордость и уважение, благодарность и преклонение перед поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей страны, защитили весь мир от нацизма. Никогда раньше в истории столь кровопролитной войны не было. От рук фашистов погибли десятки миллионов советских граждан.

С первых дней Великой Отечественной войны из Алтайского края уходили на фронт целые полки и дивизии. В ряды Красной Армии вступило почти 600 тысяч наших земляков. Половине из них не суждено было вернуться к родному порогу. На пределе своих сил в Алтайском крае работали 11 военных училищ. Их выпускники — многие тысячи советских офицеров — вели за собой бойцов на самых трудных участках фронта. Штурмовали Берлин, форсировали Днепр, громили врага под Сталинградом и на Курской дуге.

Многонациональный советский народ совершил великий подвиг. Наши отцы, деды и прадеды завещали нам быть сплоченными, твердо стоять за свою историю, культуру, за свою землю. Память о героизме защитников Родины объединяет все поколения россиян, жителей республик бывшего Советского Союза и многих других стран. Мы с благодарностью вспоминаем имена фронтовиков, партизан, тружеников тыла. Вечная память героям!"

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.