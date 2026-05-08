Мосгорсуд пересмотрел дело портала "ЯПлакалъ" и отменил запрет

Апелляция по делу старейшего юмористического портала Рунета удовлетворена

08 мая 2026, 20:17, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Московский городской суд рассмотрел апелляцию по делу юмористического портала "ЯПлакалъ" и отменил решение суда первой инстанции, сняв запрет на работу ресурса. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В сообщении уточняется, что судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда отменила предыдущее решение и вынесла новый вердикт: Чертановскому межрайонному прокурору отказано в удовлетворении исковых требований.

История дела началась 6 мая, когда суд вынес решение в отношении одного из старейших юмористических порталов Рунета — "ЯПлакалъ", а также двух сайтов с анекдотами. Основанием для запрета стали материалы, размещенные на этих ресурсах: по мнению инициаторов иска, они унижали человеческое достоинство и содержали высказывания, оскорбляющие людей по национальному и расовому признаку.

Руководство портала "ЯПлакалъ" выразило недоумение в связи с принятым решением. Представители ресурса подчеркнули, что не получали каких‑либо официальных жалоб от органов власти, а все предписания Роскомнадзора своевременно исполнялись.

Ранее Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ" и отметил отсутствие в них экспертных заключений, что, вероятно, сыграло свою роль в итогах апелляционного рассмотрения. Ранее сообщалось, что инициативу об ограничении "обвинительной информации" в СМИ отозвали.