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Мосгорсуд пересмотрел дело портала "ЯПлакалъ" и отменил запрет

Апелляция по делу старейшего юмористического портала Рунета удовлетворена

08 мая 2026, 20:17, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Московский городской суд рассмотрел апелляцию по делу юмористического портала "ЯПлакалъ" и отменил решение суда первой инстанции, сняв запрет на работу ресурса. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В сообщении уточняется, что судебная коллегия по административным делам Мосгорсуда отменила предыдущее решение и вынесла новый вердикт: Чертановскому межрайонному прокурору отказано в удовлетворении исковых требований.

История дела началась 6 мая, когда суд вынес решение в отношении одного из старейших юмористических порталов Рунета — "ЯПлакалъ", а также двух сайтов с анекдотами. Основанием для запрета стали материалы, размещенные на этих ресурсах: по мнению инициаторов иска, они унижали человеческое достоинство и содержали высказывания, оскорбляющие людей по национальному и расовому признаку.

Руководство портала "ЯПлакалъ" выразило недоумение в связи с принятым решением. Представители ресурса подчеркнули, что не получали каких‑либо официальных жалоб от органов власти, а все предписания Роскомнадзора своевременно исполнялись.

Ранее Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ" и отметил отсутствие в них экспертных заключений, что, вероятно, сыграло свою роль в итогах апелляционного рассмотрения. Ранее сообщалось, что инициативу об ограничении "обвинительной информации" в СМИ отозвали.

суд
       

Комментарии 7

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Гость

20:49:16 08-05-2026

От ЯПа прочь поганые ручонки!

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Юморист

21:10:57 08-05-2026

Я вообще не понимаю. Зачем ???? Зачем???? Сувать свой нос и свои рученки в развлекательный контент. Они же серьезно ничего не говорят не пишут не пропагандируют. Тот же камеди каждая вторая шутка примитивная на голубую тему. Ну это же шутка не пропаганда. Как только начнут серьезно. Тогда я согласен. А если это шутки игра несерьёзно. Что вы лезите. Заняться нечем? Могу подсказать темы. Вы же воротить нос будите. Высокомерно.

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Гость

12:23:32 09-05-2026

Юморист (21:10:57 08-05-2026) Я вообще не понимаю. Зачем ???? Зачем???? Сувать свой нос и ... Ну как же. Национальная черта такая. Всем указывать. Реально уже до маразма доходит.

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Гость

22:34:34 08-05-2026

Верховному суду не предоставленные материалы нужно было изучать, а зайти на ленту в события прямо из зала суда, почитать последние комментарии. Даже специально что-то искать не нужно, самые популярные выбрать

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Musik

08:16:47 09-05-2026

Зря. Тот еще Гадюшник

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Гость

09:58:03 09-05-2026

Musik (08:16:47 09-05-2026) Зря. Тот еще Гадюшник...
Гадюшник у тебя в мозгах. Надеюсь, настанет тот день, когда снесут все твои дурные сообщения с Амитела.

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Musik

23:52:07 09-05-2026

Гость (09:58:03 09-05-2026) Гадюшник у тебя в мозгах. Надеюсь, настанет тот день, ко... А меня то за что?

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