Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы 8-13 м/с.
Температура ночью +8...+13. Днем +18...+23, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с.
В Барнауле ночью +10...+12, днем +20...+22. Ночью временами дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В первой половине дня дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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