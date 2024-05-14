Гендиректор "Уральской Стали" Денис Сафин рассказал о программе развития комбината

А также об успехах, перспективах и планах на производстве

14 мая 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8Jzm3A

Генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин / Фото: пресс-служба компании

В начале марта 2024 года исполнилось 69 лет с момента первого выпуска чугуна на Новотроицком металлургическом комбинате и два года с начала работы предприятия в составе группы компаний "Уральская Сталь". По случаю этих дат перед рабочими предприятий группы компаний выступил генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин.

"Супермаркет" на производстве

К 69-летию на комбинате был запущен в эксплуатацию специальный миксер для хранения жидкого чугуна. Установку также называют "супермаркетом". Она вмещает в себя 1300 тонн жидкого металла. Инициатором установки оборудования стал генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин. В создание установки инвестировали почти 5 млрд рублей.

На комбинате расплавленный чугун используется для улучшения качества выпускаемой стали. Установка усредняет химический состав чугуна и поддерживает его необходимую температуру. Благодаря "супермаркету" у рабочих всегда есть готовое сырье, сообщило издание BFM.ru.

"Ввод в эксплуатацию агрегата поможет нарастить объемы выплавки стали, увеличить потребление жидкого чугуна на тонну стали, снизив зависимость при планировании загрузки печей", – отметил Денис Сафин.

На пути к наращиванию производства

Денис Сафин подчеркнул, что на предприятиях, входящих в группу компаний, введут новые меры поддержки сотрудников. На это планируют потратить почти миллиард рублей.

Кроме того, Денис Сафин рассказал о разработанном инвестиционном плане по развитию комбината. Ведется строительство цеха по производству бесшовных труб и колесопрокатного производства. Также в планах модернизация основного цеха для увеличения объема производства стали.

Генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин считает, что инвестиционная программа будет реализована, ведь на комбинате работают профессионалы своего дела.

"У нас есть планы на пятилетку и даже на ближайшие десять лет как развивать комбинат, какую продукцию выпускать и не понижать ту планку, которую мы задали по многим направлениям, а также большие планы по развитию города. И все это станет возможным благодаря нашему коллективу профессионалов", – подчеркнул Денис Сафин.

Для рабочих комбината "Уральская Сталь" в 2026 году построят жилищный комплекс – два десятиэтажных дома на 250 квартир.

АО "Уральская Сталь"

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