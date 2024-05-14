Покой, комфорт и чистый воздух. Где отдохнуть и оздоровиться недалеко от Барнаула?
Санаторий "Сосновый бор" предлагает путевки по специальным ценам
14 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8JvPdE
Устали от городской суеты и мечтаете полноценно отдохнуть, восстановить силы перед началом лета? Тогда отправляйтесь в санаторий "Сосновый бор", расположенный всего в 35 километрах от Барнаула. Там созданы все условия для комфортного отдыха и эффективного лечения. Гостей ждут уютные номера различных категорий, здоровое питание, собственная целебная минеральная вода и чистейший воздух с ароматом хвои. Приехать можно на любую программу санаторно-курортного лечения или реабилитации, а также воспользоваться туром выходного дня. До 10 июня 2024 года все категории путевок доступны по специальным ценам.
Программы лечения и оздоровления
"Сосновый бор" – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение высшей категории. Здравница предлагает различные методы для поддержания здоровья и лечения проблем с:
- опорно-двигательным аппаратом;
- органами дыхания;
- желудочно-кишечным трактом и почками;
- сердечно-сосудистой системой;
- урологией и андрологией.
В санатории также есть реабилитация после перенесенного инсульта, синдрома хронической усталости и программа "Стройная фигура".
Методы лечения разные, они включают:
- прием минеральной воды;
- ванны с хлореллой;
- пароуглекислые ванны;
- озонотерапию;
- бальнео- и физиотерапевтические процедуры;
- различные виды массажа;
- иглорефлексотерапию;
- ингаляции;
- соляную пещеру;
- мануальную терапию, включая подводное вытяжение позвоночника;
- гидропатию с душами Шарко, Виши, циркулярным, восходящим, вихревым, дождевым и гидромассажными ваннами;
- кедровую бочку с различными травяными настоями;
- торфолечение;
- процедуру "Горный воздух";
- стоматологию, гомеопатию, ароматерапию, магнитоимпульсную терапию и лечебную физкультуру.
В общей сложности в санатории используют более 40 методик лечения.
Отдых среди живописной природы
В санатории не обязательно лечиться, можно и просто отдохнуть. Например, прогуляться по лесным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием. А еще попить кислородный коктейль, походить на массаж или другие услуги и просто наконец-то выспаться. Для этого можно приобрети путевку выходного дня (какие именно это будут дни – решаете вы) или путевку категории "Отдых".
Для полноценного и разнообразного досуга в санатории есть также места для сбора грибов и ягод, рыбалки. Оборудована площадка для приготовления шашлыка. "Сосновый бор" имеет кинозал, библиотеку, танцевальный зал и другие развлечения для приятного времяпрепровождения.
Комфорт и размещение
"Сосновый бор" является одним из немногих санаторно-курортных учреждений региона, расположенных в курортной местности с уникальными природными лечебными факторами: хвойным лесом, рекой, озером и собственной минеральной водой с ионами серебра.
Посреди всей этой красоты гости здравницы могут разместиться с удобством и комфортом в номерах разных категорий:
- стандарт;
- стандарт+;
- люкс;
- люкс+;
- апартаменты;
- экодомики;
- кедровые домики.
В стоимость пакета услуг входит проживание в номере выбранной категории, индивидуальное лечение, назначенное врачом (если оно предусмотрено путевкой), сбалансированное трехразовое питание по заказному меню с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий гостя.
Не только с пользой, но и с выгодой
Сейчас в санатории действует специальное предложение: только до 10 июня 2024 года на все категории путевок действуют специальная цена (от 2700 ₽/сутки при условии покупки и проживания до 10.06.2024).
Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону: +7 (3852) 500-555.
Уделите время себе и помните, что поездка в санаторий может стать отличной возможностью поправить здоровье, отдохнуть и зарядиться энергией для активной жизни.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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