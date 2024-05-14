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Покой, комфорт и чистый воздух. Где отдохнуть и оздоровиться недалеко от Барнаула?

Санаторий "Сосновый бор" предлагает путевки по специальным ценам

14 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8JvPdE

Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"
Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"

Устали от городской суеты и мечтаете полноценно отдохнуть, восстановить силы перед началом лета? Тогда отправляйтесь в санаторий "Сосновый бор", расположенный всего в 35 километрах от Барнаула. Там созданы все условия для комфортного отдыха и эффективного лечения. Гостей ждут уютные номера различных категорий, здоровое питание, собственная целебная минеральная вода и чистейший воздух с ароматом хвои. Приехать можно на любую программу санаторно-курортного лечения или реабилитации, а также воспользоваться туром выходного дня. До 10 июня 2024 года все категории путевок доступны по специальным ценам.

Программы лечения и оздоровления

"Сосновый бор" – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение высшей категории. Здравница предлагает различные методы для поддержания здоровья и лечения проблем с:

  • опорно-двигательным аппаратом;
  • органами дыхания;
  • желудочно-кишечным трактом и почками;
  • сердечно-сосудистой системой;
  • урологией и андрологией.

В санатории также есть реабилитация после перенесенного инсульта, синдрома хронической усталости и программа "Стройная фигура".

Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"

Методы лечения разные, они включают:

  • прием минеральной воды;
  • ванны с хлореллой;
  • пароуглекислые ванны;
  • озонотерапию;
  • бальнео- и физиотерапевтические процедуры;
  • различные виды массажа;
  • иглорефлексотерапию;
  • ингаляции;
  • соляную пещеру;
  • мануальную терапию, включая подводное вытяжение позвоночника;
  • гидропатию с душами Шарко, Виши, циркулярным, восходящим, вихревым, дождевым и гидромассажными ваннами;
  • кедровую бочку с различными травяными настоями;
  • торфолечение;
  • процедуру "Горный воздух";
  • стоматологию, гомеопатию, ароматерапию, магнитоимпульсную терапию и лечебную физкультуру.

В общей сложности в санатории используют более 40 методик лечения.

Отдых среди живописной природы

В санатории не обязательно лечиться, можно и просто отдохнуть. Например, прогуляться по лесным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием. А еще попить кислородный коктейль, походить на массаж или другие услуги и просто наконец-то выспаться. Для этого можно приобрети путевку выходного дня (какие именно это будут дни – решаете вы) или путевку категории "Отдых".

Для полноценного и разнообразного досуга в санатории есть также места для сбора грибов и ягод, рыбалки. Оборудована площадка для приготовления шашлыка. "Сосновый бор" имеет кинозал, библиотеку, танцевальный зал и другие развлечения для приятного времяпрепровождения.

Комфорт и размещение

"Сосновый бор" является одним из немногих санаторно-курортных учреждений региона, расположенных в курортной местности с уникальными природными лечебными факторами: хвойным лесом, рекой, озером и собственной минеральной водой с ионами серебра.

Посреди всей этой красоты гости здравницы могут разместиться с удобством и комфортом в номерах разных категорий:

  • стандарт;
  • стандарт+;
  • люкс;
  • люкс+;
  • апартаменты;
  • экодомики;
  • кедровые домики.

В стоимость пакета услуг входит проживание в номере выбранной категории, индивидуальное лечение, назначенное врачом (если оно предусмотрено путевкой), сбалансированное трехразовое питание по заказному меню с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий гостя.

Не только с пользой, но и с выгодой

Сейчас в санатории действует специальное предложение: только до 10 июня 2024 года на все категории путевок действуют специальная цена (от 2700 ₽/сутки при условии покупки и проживания до 10.06.2024).

Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону: +7 (3852) 500-555.

Уделите время себе и помните, что поездка в санаторий может стать отличной возможностью поправить здоровье, отдохнуть и зарядиться энергией для активной жизни.

Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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АО "Санаторий Сосновый бор"


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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