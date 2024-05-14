Покой, комфорт и чистый воздух. Где отдохнуть и оздоровиться недалеко от Барнаула?

Санаторий "Сосновый бор" предлагает путевки по специальным ценам

14 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8JvPdE

Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"

Устали от городской суеты и мечтаете полноценно отдохнуть, восстановить силы перед началом лета? Тогда отправляйтесь в санаторий "Сосновый бор", расположенный всего в 35 километрах от Барнаула. Там созданы все условия для комфортного отдыха и эффективного лечения. Гостей ждут уютные номера различных категорий, здоровое питание, собственная целебная минеральная вода и чистейший воздух с ароматом хвои. Приехать можно на любую программу санаторно-курортного лечения или реабилитации, а также воспользоваться туром выходного дня. До 10 июня 2024 года все категории путевок доступны по специальным ценам.

Программы лечения и оздоровления

"Сосновый бор" – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение высшей категории. Здравница предлагает различные методы для поддержания здоровья и лечения проблем с:

опорно-двигательным аппаратом;

органами дыхания;

желудочно-кишечным трактом и почками;

сердечно-сосудистой системой;

урологией и андрологией.

В санатории также есть реабилитация после перенесенного инсульта, синдрома хронической усталости и программа "Стройная фигура".

Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"

Методы лечения разные, они включают:

прием минеральной воды;

ванны с хлореллой;

пароуглекислые ванны;

озонотерапию;

бальнео- и физиотерапевтические процедуры;

различные виды массажа;

иглорефлексотерапию;

ингаляции;

соляную пещеру;

мануальную терапию, включая подводное вытяжение позвоночника;

гидропатию с душами Шарко, Виши, циркулярным, восходящим, вихревым, дождевым и гидромассажными ваннами;

кедровую бочку с различными травяными настоями;

торфолечение;

процедуру "Горный воздух";

стоматологию, гомеопатию, ароматерапию, магнитоимпульсную терапию и лечебную физкультуру.

В общей сложности в санатории используют более 40 методик лечения.

Отдых среди живописной природы

В санатории не обязательно лечиться, можно и просто отдохнуть. Например, прогуляться по лесным тропам, наслаждаясь тишиной и спокойствием. А еще попить кислородный коктейль, походить на массаж или другие услуги и просто наконец-то выспаться. Для этого можно приобрети путевку выходного дня (какие именно это будут дни – решаете вы) или путевку категории "Отдых".

Для полноценного и разнообразного досуга в санатории есть также места для сбора грибов и ягод, рыбалки. Оборудована площадка для приготовления шашлыка. "Сосновый бор" имеет кинозал, библиотеку, танцевальный зал и другие развлечения для приятного времяпрепровождения.

Комфорт и размещение

"Сосновый бор" является одним из немногих санаторно-курортных учреждений региона, расположенных в курортной местности с уникальными природными лечебными факторами: хвойным лесом, рекой, озером и собственной минеральной водой с ионами серебра.

Посреди всей этой красоты гости здравницы могут разместиться с удобством и комфортом в номерах разных категорий:

стандарт;

стандарт+;

люкс;

люкс+;

апартаменты;

экодомики;

кедровые домики.

В стоимость пакета услуг входит проживание в номере выбранной категории, индивидуальное лечение, назначенное врачом (если оно предусмотрено путевкой), сбалансированное трехразовое питание по заказному меню с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий гостя.

Не только с пользой, но и с выгодой

Сейчас в санатории действует специальное предложение: только до 10 июня 2024 года на все категории путевок действуют специальная цена (от 2700 ₽/сутки при условии покупки и проживания до 10.06.2024).

Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону: +7 (3852) 500-555.

Уделите время себе и помните, что поездка в санаторий может стать отличной возможностью поправить здоровье, отдохнуть и зарядиться энергией для активной жизни.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

АО "Санаторий Сосновый бор"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста