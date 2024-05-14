Никто не забыт. ТРЦ "Пионер" провел патриотический праздник в День Победы

На мероприятии выступали артисты и звучали песни военных лет

14 мая 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8KZLXE

Патриотический праздник / Фото: ТРЦ "Пионер"

В минувший четверг, 9 мая, в ТРЦ "Пионер" прошел патриотический праздник, посвященный Дню Победы. И взрослые, и дети Барнаула собрались в просторном холле торгового центра, чтобы почтить память предков и еще раз вспомнить их доблестные подвиги.

Особую, праздничную обстановку создавали видеоролики о военной истории и песни военных лет. А также яркие выступления артистов. Гости мероприятия услышали вокальные композиции:

студии эстрадной песни "Счастливые люди";

школы вокала;

группы "Русский Фреш".

А также приняли участие в тематических конкурсах и играх и увидели захватывающее шоу "Алтайские богатыри".

Вот как это было.

Патриотический праздник / Фото: ТРЦ "Пионер"

ТРЦ "Пионер"

Адрес: проспект Ленина, 102в

"ВКонтакте"

Сайт

ООО "Малл Инвест"

Реклама