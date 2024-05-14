Никто не забыт. ТРЦ "Пионер" провел патриотический праздник в День Победы
На мероприятии выступали артисты и звучали песни военных лет
14 мая 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8KZLXE
В минувший четверг, 9 мая, в ТРЦ "Пионер" прошел патриотический праздник, посвященный Дню Победы. И взрослые, и дети Барнаула собрались в просторном холле торгового центра, чтобы почтить память предков и еще раз вспомнить их доблестные подвиги.
Особую, праздничную обстановку создавали видеоролики о военной истории и песни военных лет. А также яркие выступления артистов. Гости мероприятия услышали вокальные композиции:
- студии эстрадной песни "Счастливые люди";
- школы вокала;
- группы "Русский Фреш".
А также приняли участие в тематических конкурсах и играх и увидели захватывающее шоу "Алтайские богатыри".
Вот как это было.
ТРЦ "Пионер"
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