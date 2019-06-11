Упреки мужчины возвращение в нетрезвом виде своей сожительнице получило неожиданное продолжение – в гневе женщина схватила нож и воткнула его в плечо селянину.
Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай, инцидент случился в одном из сел Онгудайского района.
37-летний пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Ему оказана первая помощь. Госпитализация не потребовалась.
Получив сообщение о ножевом ранения правоохраниетели сразу же направились в дом, где было применено насилие.
Нетрезвая гражданка не стала отпираться и честно призналась в содеянном. По факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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