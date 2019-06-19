Большинство людей для переезда стали выбирать Калининград, это связано со следующими факторами: близость Европы, мягкий климат, уровень образования, неспешный ритм и дружелюбные жители – пожалуй, мнений существует столько, сколько и людей. Новоиспеченный житель Калининграда Алексей Смирнов со своей семьей переехал недавно и поделился своими первыми впечатлениями, выделив основные достоинства.

Просторные квадратные метры для семьи

"Такого отношения застройщика к потребителю, как в компании "Мегаполис", мне, риелтору с двадцатилетним стажем, видеть еще не приходилось. Из нашей двухкомнатной квартиры можно с легкостью было сделать две однокомнатные, – делится Алексей. В его новой квартире достаточно пространства, чтобы даже дети могли вдоволь побегать и поиграть. – Гардеробные, огромная ванная, кухня, в которой за одним столом можно собрать друзей, родственников, друзей и вокруг еще хватит места, чтобы ребятишки резвились. Пока дочь только визжит от радости и разбрасывает игрушки, пытаясь освоить территорию".

Безопасность придомовой территории

"Прогулки – это отдельная история. Водители здесь очень вежливые, учтиво пропускают, даже если нет пешеходного перехода. Думаю, сказывается близость Европы и особенный культурный менталитет Калининградской области. Проезжие части, тротуары и пространства для прогулок в ЖК "Восток", где мы живем, очень широкие. Припарковать машину не составит труда, даже если ты и не купил (или взял в аренду) теплый подземный паркинг. Зелень, высаженные недавно саженцы, и даже туи, ландшафтные изыски типа "сада камней" на восточный манер – мы уже полюбили этот город, даже еще не выезжая из микрорайона. Рядом с домом есть семейное кафе и фитнес-центр, и если во время прогулки становится прохладно, то мы всегда можем туда зайти".

Алексей с дочкой еще не закончили "исследование" детских площадок. Они решили, что каждый день будут ходить на новую, поскольку в каждом дворе, возле каждого дома игровые зоны абсолютно разные.

Образовательные развлечения для жителей

"Как отмечает Алексей, в его районе ежедневно проводят разные мероприятия для жильцов: "Для детей здесь проводят мастер-классы по выпеканию блинов, изготовлению открыток, рисованию, выпеканию пиццы или даже бой подушками. В фитнес-центре тоже всегда что-то происходит, поэтому супруга начала чаще ходить в зал. В игровой комнате работает аниматором очень милая и дружелюбная девушка. И так получилось, что она немного помогает практиковать дочери итальянский язык".

Семья Смирновых живет в Калининграде всего вторую неделю, но как они признаются, уже влюбились в этот город.

Всегда рады вас видеть, Департамент Недвижимости "Мегаполис".

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Застройщик ООО " Мегаполис-Жилстрой"

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