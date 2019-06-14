Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предлагается запретить содержать в домашних условиях, сообщает РИА "Новости".
В частности в него вошли крупные хищники, которые весят более 20 кг (гепарды, ирбисы, леопарды, медведи, пантеры, пумы и рыси).
Также хотят наложить вето на таких опасных для окружающих "домашних питомцев" как скорпионы, ядовитые змеи и пауки (тарантулы, черные вдовы и каракурты), питоны длиннее четырех метров.
Отдельно перечислены животные, которых после принятия законопроекта россиянам уже нельзя будет завести, потому что слишком трудно создать подходящие условия для жизни таких подопечных.
Это бегемоты, вилороги, дикобразы, дрофы, жирафы, журавли, кенгуру, киты, моржи, носороги, обезьяны, пеликаны, пингвины, сирены, слоны, страусы, тапиры и тюлени.
Также список дополнили семействами варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп (в том числе гну), диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловыми полипами.
Комментарии
блин, надо срочно попугая покупать, а то скоро и их запретят )
а как-же страусиные фермы? А чем кому помешали маленькие обезьяны с которыми все любят сфотатся, а лиса кому помешала?
Отдельно перечислены животные, которых после принятия законопроекта россиянам уже нельзя будет завести,Это бегемоты, жирафы, киты, моржи, носороги, слоны, тюлени.
Маразм крепчал в путинском царстве. Помнится Задорнов смеялся над американскими законами, типа запрещено стрелять из винтовки в полдень с балкона и т.д.