Пятница, 14 Июнь, 11:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 73,01
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Паводок-2019Дневник АТР-2019
Новости

Власти России вдвое расширят перечень запрещенных питомцев

, ИА "Амител"
Россиянам хотят запретить заводить в жилье крупных хищников, ядовитых пауков, скорпионов и змей
В перечень вошли крупные хищники, которые весят более 20 кг / Фото: pixabay.com

В перечень вошли крупные хищники, которые весят более 20 кг / Фото: pixabay.com

Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предлагается запретить содержать в домашних условиях, сообщает РИА "Новости".

В частности в него вошли крупные хищники, которые весят более 20 кг (гепарды, ирбисы, леопарды, медведи, пантеры, пумы и рыси).

Также хотят наложить вето на таких опасных для окружающих "домашних питомцев" как скорпионы, ядовитые змеи и пауки (тарантулы, черные вдовы и каракурты), питоны длиннее четырех метров.

Отдельно перечислены животные, которых после принятия законопроекта россиянам уже нельзя будет завести, потому что слишком трудно создать подходящие условия для жизни таких подопечных.

Это бегемоты, вилороги, дикобразы, дрофы, жирафы, журавли, кенгуру, киты, моржи, носороги, обезьяны, пеликаны, пингвины, сирены, слоны, страусы, тапиры и тюлени.

Также список дополнили семействами варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп (в том числе гну), диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловыми полипами.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.06.2019 10:18
- гость -

блин, надо срочно попугая покупать, а то скоро и их запретят )

0  0
14.06.2019 10:26
месный

а как-же страусиные фермы? А чем кому помешали маленькие обезьяны с которыми все любят сфотатся, а лиса кому помешала?

0  0
14.06.2019 10:38
- гость -

Отдельно перечислены животные, которых после принятия законопроекта россиянам уже нельзя будет завести,Это бегемоты, жирафы, киты, моржи, носороги, слоны, тюлени.

Маразм крепчал в путинском царстве. Помнится Задорнов смеялся над американскими законами, типа запрещено стрелять из винтовки в полдень с балкона и т.д.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:25
ФАС проверила рост цен на билеты в плацкарт 0
11:12
Человек погиб в слетевшем с дороги и врезавшемся в дерево авто под Барнаулом 0
11:02
На Алтае пройдет круглый стол на тему таможенного регулирования экспорта 0
11:01
Квартал "Лазурный" в Барнауле из-за аварии остается без горячей воды с 10 июня 0
10:51
В России изменят максимальную скорость на автомагистралях 0
10:34
Эксперт: "Курсы по продвижению в Instagram – наполовину бесполезное дело" 2
10:23
Власти Бийска выделят миллионы на реконструкцию заброшенного стадиона 0
10:11
Молодого жителя Горного Алтая подозревают в надругательстве над подругой 3
10:08
Власти России вдвое расширят перечень запрещенных питомцев 3
10:02
Мастер-классы, бал и спектакли: что посмотреть на фестивале цветения пионов 0
09:48
Деньги на ветер: пенсии россиян хотят вложить в экологичную энергетику 1
09:39
Стоматологическое отделение АГМУ принимает пациентов бесплатно – по полису ОМС 1
09:31
То, что дает перспективу современному бизнесу: а какой рейтинг у вашего сайта 0
09:24
Девочка-подросток погибла от удара молнии в Новосибирской области 0
09:13
Госдума рассмотрит миллионные штрафы за повторное нарушение "закона Яровой" 3
09:02
На прививку – с улыбкой: какой клинике 100 тысяч родителей доверяют самое ценное 0
08:59
На систему горячего водоснабжения Рубцовска требуется миллиард 5
08:47
В Рубцовске поднимут цену проезда в троллейбусах 0
08:31
Безопасность водителя в приоритете: когда автодилер ориентирован на человека 1
08:19
Картельный сговор при торгах госзаказов раскрыт алтайским УФАС 2
08:06
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 9
08:00
Меньше 50 рублей за бренд: в ближайшие выходные в Барнауле состоится распродажа 0
07:50
Дружба народов: кто и зачем приехал на спортивный фестиваль "Большой Алтай" 0
07:34
Подари себе уход со скидкой 50 % 2
07:19
Что посмотреть и кого послушать: расписание мероприятий "Дня поля" на Алтае 0
07:03
Элитную квартиру с дорогим ремонтом продают в центре Барнаула за 8 млн рублей 0
06:48
Еврейские мотивы и горилка: как отметили День России на "Бирюзовой Катуни" 0
06:32
Советские купальники: как одевались на пляжах в СССР 7
06:17
Град и грозовой шквал: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма 0
06:01
"Барнаульский разлом": как в центре города незаконно возводят новое здание 8
05:56
Дела завели на родителей, записавших детей в школы по фиктивной прописке 7
04:56
"Откуда берутся кретины?": россиян возмутил эфир Малышевой о детях 5
03:39
"Роскосмос" думает над выделением 17 млрд рублей на полет на Венеру 5
02:44
Кадыров предупредил о новой мировой войне из-за инцидента с танкерами 2
01:15
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув другого кота 5
00:14
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи "молодой крови" 0
23:59
Необходимость реформы МВД после дела Голунова оценили в Кремле 5
23:49
Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательствам с "Газпромом" 6
23:39
Больше половины россиян покупают товары только по акции 0
22:41
Жириновский предложил за трех детей бесплатно давать трехкомнатную квартиру 8
22:23
Пьяный житель Алтая убил сожительницу металлическим чайником 0
22:11
Велосипедист разбил нос из-за "необозначенной" цепи на набережной Барнаула 4
21:43
Медведев дал указание "Роскосмосу" освоить до конца года еще 200 млрд рублей 3
21:18
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но оставил сроки заключения 0
21:01
Голикова: более половины многодетных семей России оказались за чертой бедности 5
20:51
Наглая обезьяна показала неприличный жест, присоединившись к семейному селфи 0
20:24
Вратарь сборной России Лунев извинился за пьяный скандал в аэропорту Внуково 0
20:05
Женщины получат больше рабочих мест в эпоху автоматизации 0
19:51
Медики назвали опасные последствия привычки пить кофе 1
19:08
Коротко о главном: аграрные рекорды, борьба с раком и глобальный спорт
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 июня

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.