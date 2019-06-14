Пятница, 14 Июнь, 13:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 73,01
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Паводок-2019Дневник АТР-2019
Новости

Олег Хорохордин дал месяц на разработку предложений о снижении энерготарифов

, ИА "Амител"
"Наша задача – уменьшить тариф и обеспечить бесперебойное энергоснабжение", – подчеркнул врио главы Горного Алтая
Также руководитель региона призвал развивать альтернативные источники энергии / Фото: altai-republic.ru

Также руководитель региона призвал развивать альтернативные источники энергии / Фото: altai-republic.ru

Временно исполняющий обязанности главы Горного Алтая Олег Хорохордин поставил задачу решить проблемы энергетики и за месяц разработать предложения о снижении тарифов.

Данные вопросы обсуждались на профильном совещании, в ходе которого руководитель республики высказался о насущных вопросах в области энергетики – от отключений электричества и своевременного оповещения населения до снижения тарифов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, руководителям муниципалитетов было рекомендовано активизировать работу по устройству сетей наружного освещения, в первую очередь, по главным улицам поселений. Говоря же о плановых отключениях, было решено усовершенствовать процесс заблаговременного информирования жителей республики, а также турбизнеса и предприятий.

Что же касается проблемы роста энерготарифов, то по этому поводу Олег Хорохордин отметил: "Наша задача – уменьшить тариф и обеспечить бесперебойное энергоснабжение, электрифицировать республику, развивать альтернативные источники. Будем и далее планомерно и целенаправленно добиваться результатов. Даю ответственным ведомствам месяц на то, чтобы представить готовые предложения на следующем совещании".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.06.2019 12:18
- гость -

а у нас йогурт варит! )))

0  0
14.06.2019 12:23
месный

походу нада оттуда пнуть всех нужных людей и убрать все непрофильные активы типа яхт и прочих виноградников в таскане

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:22
Львица Ая дала потомство в барнаульском зоопарке 0
13:14
Водитель маршрутки получил два года за смертельный наезд на женщину в Барнауле 1
13:01
Жительница Бийска с матом набросилась на ребенка: Следком начал проверку 1
12:48
Стало известно, когда может пройти празднование Дня Барнаула в 2019 году 0
12:31
Помочь биться маленькому сердцу может каждый 0
12:22
Названа причина впадения в кому экс-ведущего MTV 0
12:11
Житель Горно-Алтайска ложно заявил об угрозе убийства от бывшей жены 0
12:03
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России 0
11:50
Сибирские ученые раскрыли загадку необычных алмазов на Камчатке 0
11:37
Искусство Фаберже: в Барнауле выступил известный знаток ювелирного дела 0
11:33
Олег Хорохордин дал месяц на разработку предложений о снижении энерготарифов 2
11:25
ФАС проверила рост цен на плацкартные билеты 1
11:12
Человек погиб в слетевшем с дороги и врезавшемся в дерево авто под Барнаулом 0
11:02
На Алтае пройдет круглый стол на тему таможенного регулирования экспорта 0
11:01
Квартал "Лазурный" в Барнауле из-за аварии остается без горячей воды с 10 июня 3
10:51
В России изменят максимальную скорость на автомагистралях 0
10:34
Эксперт: "Курсы по продвижению в Instagram – наполовину бесполезное дело" 2
10:23
Власти Бийска выделят миллионы на реконструкцию заброшенного стадиона 0
10:11
Молодого жителя Горного Алтая подозревают в надругательстве над подругой 3
10:08
Власти России вдвое расширят перечень запрещенных питомцев 4
10:02
Мастер-классы, бал и спектакли: что посмотреть на фестивале цветения пионов 0
09:48
Деньги на ветер: пенсии россиян хотят вложить в экологичную энергетику 3
09:39
Стоматологическое отделение АГМУ принимает пациентов бесплатно – по полису ОМС 1
09:31
То, что дает перспективу современному бизнесу: а какой рейтинг у вашего сайта 0
09:24
Девочка-подросток погибла от удара молнии в Новосибирской области 0
09:13
Госдума рассмотрит миллионные штрафы за повторное нарушение "закона Яровой" 3
09:02
На прививку – с улыбкой: какой клинике 100 тысяч родителей доверяют самое ценное 0
08:59
На систему горячего водоснабжения Рубцовска требуется миллиард 7
08:47
В Рубцовске поднимут цену проезда в троллейбусах 0
08:31
Безопасность водителя в приоритете: когда автодилер ориентирован на человека 1
08:19
Картельный сговор при торгах госзаказов раскрыт алтайским УФАС 2
08:06
Честный человек Че Гевара: фото главного революционера XX века 10
08:00
Меньше 50 рублей за бренд: в ближайшие выходные в Барнауле состоится распродажа 0
07:50
Дружба народов: кто и зачем приехал на спортивный фестиваль "Большой Алтай" 0
07:34
Подари себе уход со скидкой 50 % 2
07:19
Что посмотреть и кого послушать: расписание мероприятий "Дня поля" на Алтае 0
07:03
Элитную квартиру с дорогим ремонтом продают в центре Барнаула за 8 млн рублей 0
06:48
Еврейские мотивы и горилка: как отметили День России на "Бирюзовой Катуни" 0
06:32
Советские купальники: как одевались на пляжах в СССР 15
06:17
Град и грозовой шквал: Алтайский край 14 июня живет в режиме шторма 0
06:01
"Барнаульский разлом": как в центре города незаконно возводят новое здание 9
05:56
Дела завели на родителей, записавших детей в школы по фиктивной прописке 7
04:56
"Откуда берутся кретины?": россиян возмутил эфир Малышевой о детях 5
03:39
"Роскосмос" думает над выделением 17 млрд рублей на полет на Венеру 6
02:44
Кадыров предупредил о новой мировой войне из-за инцидента с танкерами 2
01:15
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув другого кота 7
00:14
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи "молодой крови" 0
23:59
Необходимость реформы МВД после дела Голунова оценили в Кремле 5
23:49
Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательствам с "Газпромом" 6
23:39
Больше половины россиян покупают товары только по акции 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.