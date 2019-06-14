Ливни, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в предстоящие выходные – в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае 15 и 16 июня ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду", – говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
В ночь на 15 июня в регионе будет +9...+14 градусов, дневные температуры в крае в субботу составят +17...+22 градуса, в южных районах +22...+27 градусов.
В воскресенье ночью за окном будет +11...+16 градусов, в северо-западных районах +6...+11 градусов, днем ожидается +13...+18 градусов, в юго-восточных районах +18...+23 градуса.
В Барнауле и в субботу, и в воскресенье также прогнозируют дождь, временами сильный, грозы, местами град.
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