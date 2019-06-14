Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому запрет выезжать на отдых в "нерекомендованные" (свыше 100 государств) страны видоизменяется, сообщает "Коммерсантъ".
Если раньше отправляться в такие государства, в том числе популярные у россиян Таиланд и Турцию, было нельзя "по умолчанию", то теперь появилась возможность отправиться в них, если это будет одобрено руководством.
Для этого правоохранитель должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот – направить документ на рассмотрение комиссии.
Она состоит из непосредственного начальника, представителя кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение либо отказывают в нем.
При этом ответственность на себя в таких случаях берут руководители подразделений. При принятии решения берется в расчет в том числе и допуск к сведениям, составляющим гостайну.
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