Барнаульский зоопарк обещает своим посетителям 15 июня "Бомбическую ночь". В этот день зоопарк будет работать до 23:00. А с 21:00 начнется развлекательная программа, в ходе которой ожидаются эксперименты с животными.
Администрация зоопарка приготовила большую развлекательную программу, в том числе световое шоу и разные викторины.
А самое интересное – можно будет понаблюдать за животными, которые ведут ночной образ жизни и днем не так активны.
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Бедные животные...