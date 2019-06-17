Имена причастных к убийству Захарченко сообщила "Россия 1"

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" назвали имена причастных к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, пишет РБК.
Александр Захарченко погиб в конце августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар". Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило всю цепочку организаторов. По его словам, среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины и других стран, которые оказывают поддержку Киеву. Пушилин отказался назвать конкретные фамилии, добавив, что задержана одна из групп, причастных к убийству.
В сюжете человек, лицо которого было скрыто, заявил, что спецслужбам ДНР известны организаторы терактов в Донбассе. По его словам, работой в самопровозглашенной республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ.
"Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе", – говорится в сюжете.
В частности, в программе упоминается помощник начальника управления Сергей Моторин – выходец из Донбасса, который ранее служил в Славянске. "Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко", – утверждается в сюжете.
Также упоминаются представители украинских спецслужб Владислав Долговяз и Андрей Мушта. Отмечается, что их агенты, в числе которых Андрей Байдал ("Швед"), причастны к терактам в Донбассе.
Отмечается, что сведения о своих кураторах, в том числе сотрудниках 5-го управления, предоставили задержанные спецслужбами ДНР украинские агенты.
Комментарии
Покойся с миром, торговец курями.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что
МММ-щик молодец, я с самого начала был уверен, что он распутает этот клубок.
Прошло 5 годиков и всем эта ЛДНР стала неинтересна.